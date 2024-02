Weltpremiere Klingenthal präpariert Schanzenauslauf für Hockey Outdoor Triple Stand: 04.02.2024 13:35 Uhr

In knapp zwei Wochen wird in Klingenthal outdoor Eishockey gespielt. Erwartet werden über 40.000 Zuschauer. Für das dreitägige Event wurden eigens 400 Tonnen Sand im Schanzenauslauf der Vogtlandarena verteilt.

Von MDR SACHSEN

Seit Mittwoch verwandelt sich die Vogtlandarena in ein Eishockey-Stadion. Genauer gesagt, der Schanzenauslauf wird begradigt und der Untergrund für eine Eisfläche vorbereitet.

Unter den Sand sei zunächst ein schützender Flies auf den Rasen gelegt worden, sagt Martin Strobel von der Rodewischer Firma VSTR AG. Zwei Bagger haben dann 400 Tonnen Sand verteilt. Die wurden am Freitag noch glatt geschoben. Ab Montag beginnt der Aufbau der Eisfläche. Das Eis kommt dann am kommenden Wochenende.

400 Tonnen Sand sind auf dem Schanzenauslauf der Vogtlandschanze Klingenthal verteilt worden.

Der Aufwand ist riesig - das Event aber auch. Zum Hockey Outdoor Triple werden vom 16.-18. Februar insgesamt rund 40.000 Besucher erwartet. Die Zuschauer können bei einzigartiger Atmosphäre unter freiem Himmel drei Partien erleben: Am Freitagabend treffen die Eispiraten Crimmitschau auf die Dresdner Eislöwen. Am Samstag kommt es zum Duell zweier Mannschaften aus Karlovy Vary und Plzn an. Und am Sonntag spielen die Lausitzer Füchse gegen die Eisbären Regensburg.

