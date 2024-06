Fußball | Regionalliga Keeper Liesegang kommt: Jena holt Sohn von Handball-Legende an die Kernberge Stand: 13.06.2024 15:20 Uhr

Der FC Carl Zeiss hat Marius Liesegang, der zuletzt bei Nord-Regionalligist Ottensen unter Vertrag stand, an die Kernberge geholt. Der Torwart hat einen Vater, der eine Handball-Legende ist.

Der FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Mann zwischen den Pfosten. Wie der Regionalligist am Donnerstag (13. Juni) bekanntgab, schließt sich Torwart Marius Liesegang den Thüringern an. Der 24-Jährige wechselt vom Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen an die Kernberge.

Sohn eines berühmten Vaters

Der gebürtige Magdeburger und Sohn des ehemaligen Handballers Sven Liesegang, der mit dem SCM 2002 die Champions League gewann, erlernte das Fußballspielen beim 1. FC Magdeburg, bevor er in der U17 ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 wechselte.

Viel Lob des Neuzugangs für die Fanbase

Marius Liesegang ist froh, zu dem Traditionsverein wechseln zu können: "Es macht mich stolz, nun ein Teil seiner Mannschaft sein zu dürfen. Ich weiß, dass er eine überragende Fanbase hat, die sowohl zuhause, in diesem wunderschönen Stadion, wie auch auswärts immer zahlreich für ihren Club am Start ist und mit sehr viel Leidenschaft dessen Farben vertritt."

Ausstrahlung stimmt, gut auf der Linie und fußballerisch stark

Bernd Jayme, Torwarttrainer beim FC Carl Zeiss Jena freut sich auf einen Spieler, der "in den letzten Jahren seine Qualitäten in der Regionalliga unter Beweis stellen konnte und entsprechende Spielpraxis und Erfahrungen mitbringt. Er ist in Mainz top ausgebildet worden, verfügt neben seiner guten Körpergröße (1,88 Meter) über eine sehr gute Ausstrahlung und ist darüber hinaus nicht nur auf der Linie und im Eins-gegen-Eins, sondern auch fußballerisch sehr stark.“

Schlussmann Babke verlässt die Jenaer

Indes informierte der Verein, dass Torhüter Maximus Babke den FCC auf eigenen Wunsch verlassen wird. 2014 kam der heute 20-Jährige ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena und möchte sich nun einer neuen sportlichen Herausforderung stellen, die ihm die Chance auf mehr Spielpraxis eröffnet.

SpiO/pm