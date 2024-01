Fußball | Regionalliga Jonathan Muiomo kehrt Jena den Rücken und heuert in Velbert an Stand: 25.01.2024 10:37 Uhr

Nach eineinhalb Jahren hat Offensivmann Jonathan Muiomo seine Zelte bei Carl Zeiss Jena abgebrochen. Den mosambikanischen Nationalspieler zieht es in die Regionalliga West. Zuvor verlieh der FCC schon Oleksii Ohurtsov.

Jonathan Muiomo zieht es nach eineinhalb Jahren beim FC Carl Zeiss Jena zur SSVg Velbert 02.

Schafft der FC Carl Zeiss Jena womöglich Platz im Kader für Winterneuzugänge? Zumindest hat der Regionalligist aus Thüringen binnen weniger Tage die ersten zwei Spieler abgegeben. Unter anderen einigte sich Jonathan Muiomo mit den Blau-Gelb-Weißen auf eine Vertragsauflösung.

Schlusslicht Velbert freut sich auf Muiomo

Der 24-Jährige war im Sommer 2022 vom damaligen Liga-Konkurrenten Optik Rathenow ins Paradies gekommen und schloss sich am Mittwoch (24. Januar) der SSVg Velbert 02 an. SSVg-Präsident Oliver Kuhn sagte: "Wir freuen uns sehr, Jonathan Muiomo in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine bisherigen Leistungen und Erfahrungen in der Regionalliga werden zweifellos dazu beitragen, die Qualität und Tiefe unserer Mannschaft weiter zu verbessern."

Velbert ist mit nur elf Punkten aus 17 Spielen aktuell Tabellenletzter der Regionalliga West. Muiomo, der im vergangenen Herbst seine ersten drei Länderspiele für Mosambik absolvierte, trug das Jenaer Trikot in 55 Pflichtspielen, erzielte dabei zehn Tore und gab neun Vorlagen.

Oleksii Ohurtsov (mi.) wird in der Rückrunde das Jenaer Trikot mit dem des VfL Halle 96 tauschen.

Ohurtsov hofft auf Praxis beim VfL Halle

Auf deutlich weniger Einsätze kommt bis dato Oleksii Ohurtsov. Der junge Ukrainer, ausgebildet im Nachwuchs von Metalist Charkiw, war im April 2022 aus seiner kriegsgeplagten Heimatstadt im Nordosten des Landes nach Thüringen geflüchtet und unterschrieb im folgenden Sommer einen Dreijahresvertrag bis 2025 beim FCC. Der bleibt auch weiterhin bestehen, allerdings wird der mittlerweile 20-Jährige in der anstehenden Rückrunde für den VfL Halle 96 in der NOFV-Oberliga Süd auflaufen.

"Wenn die Leistungen in Halle stimmen, erhöhen sich seine Chancen auf künftige Einsätze in der Regionalliga. Für die Möglichkeit in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln sind wir dem VfL dankbar", ließ sich FCC-Sportdirektor Stefan Böger zitieren. Ohurtsov kommt bis dato auf elf Regionalliga-Partien für Jena – jedoch allesamt in der Vorsaison. In der laufenden Spielzeit reichte es nur für einen 26-Minuten-Einsatz beim 6:0 im Thüringenpokal gegen Wüstheuterode.

red