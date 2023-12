Fußball | Regionalliga Irfan Brando verstärkt Mittelfeld bei Chemie Leipzig Stand: 20.12.2023 15:48 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig hat sich die Dienste von Irfan Brando im offensiven Mittelfeld gesichert. Der 22-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Berliner AK nach Leutzsch.

Der gebürtige Hauptstädter kam für den BAK in dieser Saison auf zehn Einsätze, dabei allerdings nur drei über die volle Distanz. In der Saison davor spielte er 28 Mal für Absteiger Lichtenberg 47 und erzielte drei Treffer in der Regionalliga. In Leutzsch könnte Brando im zentralen Mittelfeld den langzeitverletzten Alexander Bury vertreten, der nach einer Knieverletzung noch an seinem Comeback arbeitet.

Brando freut sich auf "Top-Truppe"

"Irfan ist ein technisch begabter Spieler, der die Regionalliga aus vielen Spielen kennt. Die Gespräche mit ihm in den letzten Wochen haben auch gezeigt, dass er die Aufgabe unseren Kader zu verstärken sehr ernst nimmt und sich sehr auf einen vollen AKS freut. Wir wiederum freuen uns, dass wir mit dem Wechsel im Mittelfeld neue Optionen gewinnen", so Hans Jerke aus der sportlichen Leitung der Chemiker.

Brando freut sich auf die neue Aufgabe im Leutzscher Holz: "Ich kenne den Alfred-Kunze-Sportpark, einige Male konnte ich bereits hier spielen. Auf mich wirkt es hier sehr familiär. Mich beeindruckt an Chemie das enge Verhältnis zwischen Fans, Spielern und Verein. Die Mannschaft ist eine top Truppe und ich freue mich wirklich, dazuzustoßen. Ich bin überzeugt davon, dass ich mich mit meiner Leistungsbereitschaft Team und Verein unterstützen kann.“ Zu seinem ersten Einsatz könnte der Neuzugang bereits am 20. Januar kommen. Dann ist das erste Nachholspiel gegen Luckenwalde angesetzt, ehe nur drei Tage später die Hertha-Bubis in Leutzsch vorstellig werden.

jar/pm