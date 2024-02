Basketball | BBL "Intensiv, spielfreudig, smart" – Bayern München mit großem Respekt vor den Niners Chemnitz Stand: 12.02.2024 12:21 Uhr

Die Niners Chemnitz treten am Dienstagabend zum BBL-Gipfeltreffen beim FC Bayern an. Mit einem Sieg an der Isar würde sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore vom ärgsten Verfolger absetzen. Die Münchner um Weltmeister Andreas Obst haben großen Respekt vor den Sachsen, aber untermauerten erst jüngst in Weißenfels ihre eigene Topform.

Wettbewerbsübergreifend vier Siege in Folge hat BBL-Spitzenreiter Niners Chemnitz zuletzt gefeiert. Am vergangen Samstag gelang der Mannschaft von Rodrigo Pastore ein deutlicher 87:69-Heimerfolg gegen die EWE Baskets Oldenburg. Doch am Dienstagabend (20 Uhr) wartet auswärts mit dem FC Bayern München ein ungleich größeres Kaliber auf die Sachsen.

Niners: "Intensiver, spielfreudiger, smarter Basketball"

Gegen den Tabellenzweiten bauen die Niners besonders auf ihr Markenzeichen – die starke Abwehr. Die Chemnitzer gelten als die derzeit beste Defensivmannschaft der Liga. Unter beiden Körben setzt die "Orange Army" vor allem auf Center und Topscorer Kevin Yebo, der in der laufenden Saison 17,1 Punkte und 6,3 Rebounds auflegt. Aber gerade die mannschaftliche Geschlossenheit ist das große Faustpfand der Niners um die weiteren Leistungsträger wie Jeff Garrett, Wesley van Beck oder DeAndre Lansdowne.

Kevin Yebo (r.) warf in der laufenden BBL-Saison bereits 308 Punkte für die Niners.

Gegen Oldenburg glänzte Chemnitz mit überragenden Quoten aus dem Feld. "Insbesondere die 74 Prozent aus dem Zweierbereich waren ein wichtiger Schlüssel", so Coach Pastore. Entsprechend groß ist der Respekt beim Kontrahenten: Neben der vielen "internationalen Erfahrung" betont Andreas Obst die hohe Intensität, die Spielfreunde und "den smarten Basketball, den Chemnitz spielt." Der gebürtige Hallenser Obst ist neben Isaac Bonga und Niels Giffey einer von drei aktuellen Weltmeistern im Bayern-Kader.

FC Bayern in Topform

Die Mannschaft von Cheftrainer Pablo Laso gewann in der Liga zehn Partien in Serie. Am Sonntag stellte der Euro-League-Teilnehmer seine geballte Offensivpower gegen den chancenlosen Syntainics MBC (116:86) in Weißenfels unter Beweis. Obst, neben Isaac Bonga und Niels Giffey einer von drei aktuellen Weltmeistern im Bayern-Team, stach dabei mit seinen 25 Punkten und acht verwandelten Dreiern heraus.

"Wir haben den Ball gut bewegt, hatten eine hohe Wurfquote und haben gut verteidigt", so der gebürtige Hallenser nach dem Spiel. Vor der Partie in der Heimat war Obst vom Landessportabend Sachsen-Anhalt die Goldene Ehrennadel verliehen worden. "Es war wunderschön. Meine Familie, meine Freunde und alte Weggefährten waren da. Daher war es etwas sehr besonderes", gestand der 27-Jährige.

Niners: Niederlage im Hinspiel

Im Vergleich zu den Niners haben die Münchener zwei Spiele weniger absolviert. Dem Tabellenzweiten fehlen vier Zähler auf den Spitzenreiter. Der FCB braucht also einen Sieg, um Chemnitz auf den Fersen zu bleiben. Eine von erst drei BBL-Schlappen in dieser Spielzeit kassierten die Niners im Hinspiel gegen die Bayern vor gut drei Wochen daheim.



Trotz einer überzeugenden Defensivleistung konnte die Mannschaft um Kapitän Jonas Richter die Niederlage nicht abwenden. Guard Carsen Edward trug mit 20 Punkten einen großen Anteil am Auswärtssieg des Münchner Starensembles. Gelingt in der bayerischen Landeshauptstadt nun die Revanche?

twe