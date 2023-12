Fußball | Champions League Hammerlos: RB Leipzig trifft im Achtelfinale auf die Königlichen von Real Madrid Stand: 18.12.2023 12:20 Uhr

Der Gegner von RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League steht fest. Bei der Auslosung im schweizerischen Nyon hat die Mannschaft von Marco Rose mit Real Madrid den erwartet schweren Gegner gezogen. RBL muss zuerst zuhause antreten.

RBL-Jubel bei Fabio Carvalho, Benjamin Sesko, Benjamin Henrichs und Yussuf Poulsen im Vorrundenspiel gegen Bern (2:1).

Die Kugeln sind gezogen, Bundesligist RB Leipzig kann sich auf den kommenden Gegner im Achtelfinale der Champions League einstellen. Bei der Auslosung am Montag (18. Dezember) im schweizerischen Nyon hat die Mannschaft von Trainer Marco Rose wie erwartet ein Hammerlos gezogen. Als Zweiter der Vorrundengruppe G musste RBL einen überaus starken Gegner fürchten - Real Madrid ist es geworden. Der FC Bayern München muss sich mit Lazio Rom auseinandersetzen, Borussia Dortmund bekommt es mit PSV Eindhoven zu tun.

RBL zuerst zuhause

Wie bereits in den vergangenen Jahren streckt sich das Achtelfinale der Königsklasse über zahlreiche Wochen. Die Hinspiele finden am 13./14. sowie 20./21. Februar statt, die Rückspiele steigen am 5./6 sowie 12./13. März. Pro Spieltag stehen jeweils zwei Achtelfinals auf dem Plan. RasenBallsport ist in den Duellen gegen Real Madrid zuerst zuhause gefordert.

Einen Heimsieg hat RB Leipzig gegen Real Madrid schon gelandet

Eine Premiere ist das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Real Madrid keineswegs. In der Champions-League-Gruppenphase der Saison 2022/23 trafen beide Mannschaften schon einmal aufeinander.

Das Hinspiel gewannen die Spanier nach Toren von Federico Valverde (80.) und Marco Asensio (90.+1) mit 2:0. Im Rückspiel düpierte RBL den Favoriten und siegte zuhause mit 3:2. Josko Gvardiol (13.) und Christopher Nkunku (18.) legten ein 2:0 vor, bevor Vinicius Jun. (44.) kurz vor der Pause der Anschluss gelang. Timo Werner (81.) packte das 3:1 drauf, in der Nachspielzeit schaffte Rodrygo (90.+4) noch Ergebniskosmetik zum 2:3.

