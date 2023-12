Fußball | 3. Liga Hallescher FC verliert trotz langer Überzahl bei Dortmund II Stand: 16.12.2023 16:51 Uhr

Es bleibt dabei. Der Hallesche FC kann gegen Borussia Dortmund II nicht gewinnen. Auch im 11. Duell gab es eine Niederlage – und dass, obwohl der HFC lange in Überzahl gespielt hat. Durch die Niederlage schrumpft auch der Abstand auf die Abstiegszone.

Der Hallesche FC hat im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag erlitten. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag (16.12.2023) ihr Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund mit 1:2. Damit gab es auch im elften Anlauf keinen Sieg für den HFC gegen BVB II.

Dortmunds Ex-HFC-Profi Patrick Göbel schirmt den Ball vor HFC-Kapitän Jonas Nietfeld ab. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff flog Göbel vom Platz.

Standard und Konter reicht dem BVB

Der HFC kam gut ins Spiel. Doch die Versuche von Timur Gayret (1., 19.) parierte BVB-Keeper Marcel Lotka sicher. In der Folge flachte das Spiel immer mehr ab. Bis zum Ende der 1. Halbzeit versuchte es der HFC mit langen Bällen auf Jonas Nietfeld, der Matchplan ging aber nicht auf. Auch Dortmund tat sich schwer, kam aber per Standard zum Erfolg. Ole Pohlmann verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern Entfernung zum 1:0 (38.). Gayret hatte kurz darauf den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber erneut an Lotka. Der HFC drückte weiter, lief nach einer eigenen Ecke aber in einen Konter, den Ayman Azhil zum 2:0 (45.+3) vollendete.

HFC nutzt Überzahl nicht

Halle machte zu Beginn von Halbzeit zwei viel Druck und erzielte früh den Anschlusstreffer. Tunay Deniz schob aus zehn Metern Entfernung nach einer Flanke von Julian Eitschberger zum 2:1 (52.) ein. Nur zwei Minuten später flog Dortmunds Patrick Göbel mit Gelb-Rot vom Platz. Im Anschluss erhöhte der HFC den Druck und drängte die Schwarz-Gelben in die Defensive. Aljas Casar (64.), der eingewechselte Andor Bolyki (77.) und Dominic Baumann (79.) konnten ihre Großchancen aber nicht nutzen. HFC-Trainer Sreto Ristic brachte zehn Minuten vor Schluss mit Meris Skenderovic und Patrick Hasenhüttl zwei weitere Stürmer und warf alles nach vorne. Die letzte Chance zum Ausgleich vergab Bolyki (90.+4), der im Strafraum per Fallrückzieher scheiterte.

Halles Torschütze Tunay Deniz im Zweikampf.

Vorsprung schrumpft

Trotz der zehnten Saisonniederlage bleiben die Hallenser weiterhin auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, haben aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Um sicher über dem Strich zu überwintern, braucht es einen Sieg im letzten Spiel des Jahres am kommenden Dienstag (19.12.2023, 19 Uhr) bei Rot-Weiss Essen.

mkr/dpa