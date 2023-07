Fußball | Regionalliga Hallescher FC verleiht Sturm-Talent in die Regionalliga Stand: 17.07.2023 14:00 Uhr

Steiler Aufstieg für Jonas Marx: Vor einem Jahr spielte er noch beim SC Bernburg, jetzt geht er in der Regionalliga auf Torejagd. Der Hallesche FC leiht das Sturm-Juwel nach Greifswald aus.

Die 3. Liga ist (noch) eine Nummer zu groß für Jonas Marx, deshalb verleiht der Hallesche FC den 18-Jährigen an den Greifswalder FC. Das gab der Verein am Montag (17.07.2023) bekannt.

Marx war vor der laufenden Saison aus dem eigenen Nachwuchs in den Profibereich aufgestiegen und wird sich vorerst in der Regionalliga Nordost beweisen. "Ich stehe mit meinem jungen Alter erst am Anfang meiner Karriere und freue mich an der Ostseeküste eine größere Wahrscheinlichkeit zu bekommen Spielminuten zu sammeln, um mich anschließend im Männerbereich voll durchsetzen zu können", so der Bernburger. Marx hatte schon als 17-Jähriger in Bernburg bei den Männern gespielt und war erst letzte Saison in die U19 des Halleschen FC gewechselt.

Marx hat einen Torriecher

Der physisch starke Linksbeiner überzeugte mit 14 Saisontore bei den A-Junioren und schnupperte im Wintertrainingslager der Drittliga-Mannschaft bereits bei den Profis rein. Im Juni wurde er schließlich mit einem Profivertrag ausgestattet. "Jonas Marx hat sich diese Chance verdient", begründet HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik die Entscheidung vor wenigen Wochen. "Er soll sich nun Schritt für Schritt weiterentwickeln und täglich dazu lernen. Er bringt gute physische Voraussetzungen mit und besitzt eine Eigenschaft, die schwer zu erlernen ist: einen Torriecher."

sst/pm