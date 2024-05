Fußball | 2. Bundesliga Abschiedsgala für den 1. FC Magdeburg beim "Relegations-Warm-up" von Fortuna Düsseldorf Stand: 17.05.2024 16:07 Uhr

Für die einen ist danach Urlaub, für die anderen stehen die beiden wichtigsten Spiele der Saison an: Die Vorzeichen vor dem Duell des 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf am letzten Zweitliga-Spieltag könnten unterschiedlicher kaum sein.

33 Spieltage höchster Fokus, maximale Leidenschaft, hundertprozentiger Einsatz – vor dem 34. und letzten Spieltag dürfen die Zügel nach dem perfekten Klassenerhalt beim 1. FC Magdeburg nun etwas gelockert werden. Die Abschiedsvorstellung am Sonntag (15:30 Uhr, live hören und im Ticker) bei Fortuna Düsseldorf wird auch ein letztes Schaulaufen.

Fortuna: Der Lieblingsgegner kommt

Zumindest für die Kicker des FCM. Für Düsseldorf firmiert das Spiel unter dem Motto "Warmmachen für die Relegation". Die Fortunen haben den 3. Platz und damit die Aufstiegsrelegation sicher, werden keine Verletzung und keine Sperre riskieren. Das Ergebnis ist da genau genommen zweitrangig. Allerdings nicht für Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune. Ihm fallen spontan zwei Gründe ein, warum sein Team am Sonntag als Sieger vom Platz gehen soll.

Da wäre zum einen die Bilanz gegen den FCM. Düsseldorf gewann die letzten vier Spiele gegen die Elbestädter stets mit einem Tor Unterschied und will diese Serie ausbauen. Im Erfolgsfall winkt der erste Platz in der Rückrundentabelle, allerdings müssten dafür St. Pauli und der Karlsruher SC noch Federn lassen.

Wechselspiele auf beiden Seiten?

Mit Blick auf die Relegation wird es Änderungen in der Startelf geben. Wer rein- bzw. rausrotiert, ließ Thioune offen, schließlich "soll Kollege Titz auch noch vor ein paar Aufgaben gestellt werden", sagte der Düsseldorfer Coach am Freitag (17. Mai 2024) gutgelaunt auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Der FCM reist als Wundertüte an. Nach dem geschafften Klassenerhalt wurden die ersten Abgänge bekannt. Leon Bell Bell, Herbert Bockhorn, Luc Castaignos, Jamie Lawrence und Luca Schuler werden den Club im Sommer verlassen, dennoch haben zumindest die fitten Spieler gute Chancen auf Spielzeit. Der FCM werde das Spiel nicht herschenken. "Es ist der letzte Spieltag, wir wollen mit dem bestmöglichen Ergebnis abschließen und deshalb werde ich die bestmögliche Mannschaft aufstellen."

Titz: "Ein brisanteres Spiel wäre mir lieber"

Titz wolle in seiner Heimat, wo unter den 50.000 Fans viele Freunde und die Familie sein werden, ein "gutes Spiel kreieren und Punkte holen", die man im Laufe der Saison liegengelassen habe. Auch deshalb gehe man mit einer enormen Ernsthaftigkeit in das Spiel. Er hätte sich ein brisanteres letztes Spiel gewünscht und nichts gegen die Konstellation Dritter gegen Vierter gehabt, sagte er scherzhaft.

Magdeburg geht in die dritte Zweitliga-Saison in Folge und steckt aktuell mitten in den Vorbereitungen auf die neue Spielzeit. Auch deshalb wird Titz am Sonntag nicht mitgepackten Koffern direkt von Düsseldorf in den Urlaub starten, sondern "zu Hause" in Magdeburg erst einmal die Hausaufgaben machen.

Sanny Stephan