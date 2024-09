Fußball | FSA-Pokal Hallescher FC siegt souverän gegen Eintracht Lüttchendorf Stand: 06.09.2024 20:56 Uhr

Der Hallesche FC hat sein Nachholspiel in der zweiten Runde des FSA-Pokals gegen Eintracht Lüttchendorf überzeugend gewonnen. Entscheidender Mann auf dem Platz war am Ende ein Neuzugang.

Der Hallesche FC hat den Einzug in dritte Runde des FSA-Pokals perfekt gemacht. Der Regionalligist konnte sich beim Landesligist SV Eintracht Lüttchendorf mit 3:1 (2:0) durchsetzen.





Fabrice Hartmann (Neuzugang Hallescher FC)

Neuzugang mit Traum-Debüt

Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Männer von Coach Mark Zimmermann die Weichen auf Weiterkommen und ließen die Hoffnungen des Außenseiters auf eine Pokalsensation früh platzen. Neuzugang Fabrice Hartmann, erst am Vortag verpflichtet, sorgte per Doppelpack in der 18. und 24. Minute für klare Verhältnisse.

Lüttchendorf verteidigte im zweiten Durchgang aufopferungsvoll gegen den auf dem Papier übermächtigen Favoriten. Erst zum Schluss hin gelang dem HFC durch den eingewechselten Cyrill Akono (71.) ein weiterer Treffer, dieser sollte allerdings nicht der letzte des Abends bleiben.

Denn auch für die Gastgeber gab es noch Grund zum Jubel. Martin Fiebiger erzielte in der 81. Minute per direktem Freistoß das 1:3. Danach drückte Lüttchendorf zwar auf den Anschlusstreffer, fallen wollte er allerdings nicht mehr.

SpiO/sbo