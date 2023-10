Fußball | FSA-Pokal Hallescher FC macht gegen MSV Börde das halbe Dutzend voll Stand: 31.10.2023 16:57 Uhr

Mit einer runderneuerten Elf hat sich der Hallesche FC gegen den Landesligisten MSV Börde durchgesetzt. An ungewohnter Spielstätte stellte der HFC früh die Weichen auf Sieg.

Nach viel hin und her um den Austragungsort hat sich der Hallesche FC in Sangerhausen gegen den MSV Börde mit 6:0 (2:0) durchgesetzt. Gegen den Landesligisten stellte das Team von Sreto Ristic früh die Weichen auf Sieg.

Bitteres Eigentor in der ersten Minute durch Wesemeier

Der Hallesche FC rotierte fast komplett durch. Nur Moritz Schulze startete erneut im Tor, sonst blieb kein Spieler aus der ersten Elf vom Sieg in Ulm übrig. Für den Landesligisten begann die Partie so unglücklich wie nur möglich: In der ersten Minute versuchte Oliver Wesemeier auf Keeper Robert Leonhardt zurück zu köpfen, überraschte aber seinen Schlussmann und brachte sein Team ins Hintertreffen. Halle legte schnell nach: Besar Halimi kam per direktem Freistoß zu seinem Debüttor für den HFC. Der Neuzugang kehrte nach seiner Verletzung erstmals in die Startelf zurück. In der Folge verflachte die Partie, auch, weil der MSV im Spiel angekommen war. Halle hatte zwar mehr vom Spiel, kam aber zu wenigen Abschlüssen. Benjamin Lohse hatte auf Seiten des Landesligisten die beste Chance zum Anschluss im ersten Durchgang (40.).

Hasenhüttl mit Debüttor

Knapp eine Viertelstunde dauerte es, bis Halle den nächsten Treffer nachlegte. Wieder war es ein Debüttor, diesmal von Patrick Hasenhüttl (58.). Meris Skenderovic stellte in der 70. Minute auf 4:0, ehe die beiden eingewechselten Tunay Deniz (76.) und Jonas Nietfeld (85.) das halbe Dutzend gegen den MSV voll machten. Kurz vor dem Schluss sah Benny Beyer vom Landesligisten noch die rote Karte nach überhartem Foul. Für Halle geht es im Achtelfinale gegen den Oberligisten Union Sandersdorf, auf den MSV wartet im Ligaalltag der Eilslebener SV.

jar