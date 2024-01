Fußball | Testspiel Hallescher FC kommt nicht über Remis gegen Chemnitzer FC hinaus Stand: 12.01.2024 17:07 Uhr

Für den Halleschen FC hat es im letzten Testspiel vor dem Ende der Winterpause nur zu einem Unentschieden gegen den Chemnitzer FC gereicht. HFC-Trainer Sreto Ristic war dennoch nicht unzufrieden mit dem Auftritt.

Eine Woche vor dem Ende der Winterpause in der 3. Liga ist der abstiegsbedrohte Hallesche FC in einem Testspiel gegen den Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Im Trainingslager im türkischen Belek brachte Dominic Baumann die Hallenser mit dem ersten Angriff per Kopf in Führung (1.), Dejan Bozic glich für den CFC noch vor der Halbzeitpause aus (25.). Nach dem Wechsel gab es nur wenige Großchancen auf beiden Seiten.

HFC-Trainer Sreto Ristic war dennoch nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Wir haben fast alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben", sagte Ristic im Gespräch mit "Sport im Osten". In der ersten Halbzeit habe man es versäumt, die Torchancen zu nutzen. Sonst habe man überwiegend gut verteidigt. CFC-Coach Christian Tiffert lobte, dass seine Mannschaft nach dem frühen Rückstand gut reagiert habe.

Für die Chemnitzer geht es am Dienstag weiter mit einem Testspiel gegen Alemannia Aachen. Der Start in die Regionalliga erfolgt am 26. Januar gegen Hansa Rostock II. Der Hallesche FC erwartet in der 3. Liga bereits am kommenden Sonnabend den FC Ingolstadt 04 (14 Uhr). Die Saalestädter stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz.

---

mze