Fußball | FSA-Pokal Hallescher FC gegen Underdog Lüttchendorf gefordert Stand: 04.09.2024 10:00 Uhr

Es geht erst um den Einzug in die dritte Pokalrunde, aber der Hallesche FC will mit einem überzeugenden Sieg gegen Eintracht Lüttchendorf auch etwas Kredit bei den Fans zurückholen. Das Spiel findet in Sangerhausen statt.

Eine Woche nach dem am Ende enttäuschenden 2:2 gegen den FC Eilenburg steht für den Halleschen FC am Freitagabend (06. September) das Zweitrundenspiel im FSA-Pokal an. Das Team von Trainer Mark Zimmermann tritt bei Landesligist SV Eintracht Lüttchendorf an. Es ist eine Premiere für den HFC, noch nie stand man sich im Landespokal bisher gegenüber. Aus organisatorischen Gründen wird die Partie in Sangerhausen ausgetragen.

HFC zum achten Mal in Sangerhausen

Das Friesenstadion in Sangerhausen war für die Hallenser fast immer ein sehr gutes Pflaster. 2010 holte sich der HFC dort den Landespokal nach einem 3:2 gegen Germania Halberstadt. Und auch im letzten Jahr setzte sich der damalige Drittligist gegen den gastgebenden VfB Sangerhausen durch. Der Auftritt diesmal ist der insgesamt achte in Sangerhausen.

Mark Zimmermann war nach dem 2:2 gegen Eilenburg angefressen.

Und der soll überzeugend ablaufen. Denn das 2:2 gegen Eilenburg, dabei kassierte Halle die beiden Gegentore in der letzten Minute, lag Trainer Zimmermann doch schwer im Magen. Nach einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit kosteten Nachlässigkeiten den Sieg. Und die darf man sich nicht in der Regionalliga leisten, aber auch nicht im Landespokal.

Ambitionierter Siebtligist verzichtete auf Aufstieg

Die SV Eintracht Lüttchendorf ist zwar nur Siebtligist, dennoch ist Vorsicht geboten. Das Team verfügt über eine erfahrene Mannschaft, hatte in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Landesliga Süd geholt. Auf eigenen Wunsch verzichtete man aber auf den Aufstieg in die Verbandsliga. In die neue Spielzeit startet der SV Eintracht noch ein wenig durchwachsen. Nach vier Spielen stehen sieben Punkte auf der Habenseite.

Logo SV Eintracht Lüttchendorf

Nächster Gegner SV Germania Roßlau

Das Spiel ist ein Nachzügler, da der HFC am ersten Pokalwochenende noch im DFB-Pokal (2:3 n.V. gegen St. Pauli) gefordert war. Die 3. Hauptrunde des FSA-Pokals wird mit Ausnahme des HFC-Spieles bereits an diesem Wochenende ausgespielt. Auf den Sieger aus Lüttchendorf gegen Halle wartete bereits der SV Germania Roßlau.

SpiO/rei