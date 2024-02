3. Liga Hallescher FC enttäuscht in Unterhaching Stand: 07.02.2024 21:02 Uhr

Abschlusspech und individuelle Fehler: Der Hallesche FC ist in Unterhaching ohne Punkte und Tore geblieben - und das am Geburtstag von Sreto Ristic.

Der Hallesche FC hat es verpasst, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Am 48. Geburtstag von Trainer Sreto Ristic unterlag der HFC am Mittwochabend (07.02.2024) auswärts bei der SpVgg Unterhaching mit 0:2 (0:0). Mit einem Sieg hätte sich Halle auf vier Punkte von der Abstiegszone distanzieren können. Weil man aber auch im 24. Ligaspiel in dieser Saison mindestens ein Gegentor kassierte, beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz weiter nur einen Punkt.

Zähe erste Halbzeit in Unterhaching

Mit Winter-Neuzugang Brian Behrendt für den gesperrten Enrique Lofolomo in der Startelf bestimmte der HFC zunächst die Anfangsphase. Timur Gayrets Abschluss nach vier Minuten wurde allerdings geblockt. Von Unterhaching war wenig bis gar nichts zu sehen. Halle machte die Räume dicht, ließ keinerlei Chancen zu, wirkte allerdings auch eher ideenlos. Wenig verwunderlich, dass der erste wirkliche Aufreger von den Rängen kam, als Hallenser Fans Mandarinen aufs Spielfeld warfen, um gegen die DFL und einen Investoren-Einstieg zu protestieren.

HFC-Fans werfen Mandarinen auf den Rasen. Tunay Deniz und Jannes Vollert räumen auf.

Kurz darauf fehlten Unterhaching dann tatsächlich nur Zentimeter für die Führung, doch Patrick Hobsch rutschte haarscharf an Aaron Kellers flacher Hereingabe vorbei (16.). Wirklich attraktiver wurde die Partie dadurch allerdings nicht. Beide Teams boten spielerische Magerkost. Erst nach 38 Minuten gelang Halles Julian Eitschberger aus der Distanz der erste richtige Torabschluss (38.). Mannschaftskollege Behrendt saß zu diesem Zeitpunkt bereits wieder auf der Bank, nachdem er mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste. Für ihn kam der zuletzt treffsichere Jonas Nietfeld ins Spiel.

Unterhaching schlägt eiskalt zu

Doch auch der etatmäßige Kapitän konnte den Rückstand kurz nach Wiederanpfiff nicht verhindern. Nach einer Hachinger Flanke passte Lucas Halangk den Ball am eigenen Sechzehner ohne Not quer, Aaron Keller spritzte dazwischen und ließ Schulze im HFC-Kasten mit seinem Schlenzer ins Eck keine Chance (50.). Halle reagierte mit wütenden Angriffen auf den unnötigen Gegentreffer: Tarsis Bonga traf aus spitzem Winkel allerdings nur das Außennetz, ehe der kurz darauf für ihn eingewechselte Erich Berko im letzten Moment am Abschluss gehindert wurde.

Wie es besser ging, zeigten die Hausherren: Halle kam nach eigenem Ballverlust nicht hinterher. Hachings Nils Ortel trieb den Ball über das halbe Feld und schweißte die Kugel nach einem perfekt gespielten Doppelpass mit Fetsch unter die Latte (68.). Wieder rannte Halle verzweifelt an und hätte durch Besar Halimis frechen Schlenzer aus 25 Metern fast den Anschluss erzielt. Vollath parierte aber mit einem starken Reflex (72.). Weil Nietfeld zehn Minuten vor Schluss nach Ablage von Berko nur die Latte traf und Vollath Gayreths Schuss im Nachfassen hatte, blieb es bei der am Ende nicht unverdienten Niederlage für Halle.

jsc