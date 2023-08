Fußball | 3. Liga Halle hofft gegen Duisburg auf eine Wiedergutmachung Stand: 21.08.2023 17:13 Uhr

Die herbe 0:4-Niederlage gegen Ingolstadt möchte der Hallesche FC am liebsten so schnell wie möglich aus den Köpfen bekommen. Die nächste Gelegenheit bietet sich den Saalestädtern dank der ersten englischen Woche der Drittliga-Saison bereits am Dienstag (19 Uhr) gegen den MSV Duisburg.

Nach dem gelungenen Auftakt vor heimischer Kulisse gegen Rot-Weiß Essen konnte der HFC gegen die Schanzer nicht mithalten. "Das Ergebnis ist sehr bitter für uns und wir müssen sehen, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben", sagte Trainer Sreto Ristic nach der Partie am Samstag. Erstmals seit seinem Amtsantritt im Februar kritisierte er seine Mannschaft öffentlich.

Ristic fordert mehr Zweikampfhärte

Für die kommenden Aufgaben erwarte der HFC-Trainer vor allem ein besseres Zweikampfverhalten. "Wir müssen anders zu Werk gehen", erklärt Ristic, der sich mehr Gegenwehr bei langen Hereingaben wünscht. Neben den Problemen in der Defensive fehlte es den Hallensern in Ingolstadt auch im Angriff an Konsequenz.

Kader weiter unvollständig

Gegen Duisburg fallen beim Halleschen FC mindestens drei Spieler aus. Meris Skenderovic ist aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht einsatzfähig. Außerdem muss Ristic in der Defensive weiter auf Nico Hug (Syndesmosebandanriss) und Niklas Kreuzer verzichten. Der Verein verkündete nach dessen Tumordiagnose zuletzt aber positive Nachrichten und machte damit Hoffnung auf eine baldige Genesung.

Hasenhüttl: "Blick muss nach vorne gehen"

Erst am Donnerstag (17. August) verpflichtete der HFC Patrick Hasenhüttl. Der 26-jährige Mittelstürmer war bereits am Sonntag das erste Mal für die Saalestädter im Einsatz. "Ich war froh direkt meine Minuten zu kriegen. Ich hoffe aber, dass es gegen Duisburg vom Ergebnis her besser aussieht", verrät er im MDR-Interview. Er betont, dass nach solchen Niederlagen der Blick schnellstmöglich nach vorn gehen müsse, besonders in einer englischen Woche. Gegen die "Zebras" hofft er auch auf mehr Tore. "Wir müssen vorn abgezockter sein und die Tore machen. In Ingolstadt hatten wir genug Möglichkeiten."

Duisburg mit nur einem Remis

Auch für den MSV Duisburg war es ein Wochenende zum Vergessen. 1860 München fertigte die Mannschaft vom Niederrhein mit 3:0 ab. Zuvor kamen die "Zebras" bei Freiburgs Reserve nicht über ein 1:1 hinaus. "Ein Punkt ist für unsere Möglichkeiten aus den beiden Spielen in Freiburg und gegen München zu wenig. Wichtig wird sein, dass wir am Dienstag in beide Richtungen gut arbeiten. Wir wollen in Halle gewinnen", so Duisburgs Trainer Torsten Ziegner.

twe