Handball | EM Gislason beruft Weber und Mertens ins DHB-Aufgebot

Bundestrainer Alfred Gislason hat Philipp Weber und Lukas Mertens für die Heim-EM im Januar berufen. Die beiden Magdeburger sind die einzigen beiden Profis aus Mitteldeutschland, die es ins DHB-Team geschafft haben.

Philipp Weber und Lukas Mertens nehmen für die DHB-Auswahl an der Europameisterschaft im eigenen Land teil. Die beiden Profis des Champions-League-Siegers SC Magdeburg wurden von Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag (21. Dezember) offiziell für den 19-köpfigen Kader nominiert.

Gislason: "Ich freue mich auf unser Team"

"In 20 Tagen geht die Europameisterschaft los. Ich freue mich auf unser Team, die Arbeit in der Vorbereitung und das Turnier selbst", betonte Gislason. DHB-Sportvorstand Axel Kromer ergänzte: "Wir haben eine richtig starke Mannschaft beisammen, die über sehr hohe Qualität und ebensolches Selbstvertrauen verfügt sowie das herausragende deutsche Heimpublikum in ihrem Rücken weiß“, sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes."



Nicht mit dabei ist dagegen Simon Ernst vom SC DHfK Leipzig oder der aus Bad Langensalza stammende Torwartroutinier Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart). Zudem fehlt der seit Anfang Oktober mit einer langwierigen Oberschenkelverletzung ausfallende DHfK-Spielmacher Luca Witzke.

Alfred Gislason im Gespräch mit Philipp Weber.

Auftakt vor 50.000 Fans in Düsseldorf

Das Team beginnt die unmittelbare Einstimmung auf das Turnier am 27. Dezember mit einem Kurztrainingslager in Frankfurt/Main. Zwei Testspiele gegen Portugal (4. Januar in Flensburg und 6. Januar in Kiel) runden die heiße Vorbereitungsphase ab.



Am 10. Januar startet für die DHB-Auswahl gegen die Schweiz vor 50.000 Fans im Fußballstadion der Düsseldorfer Fortuna das Turnier. Erst am 14. Januar (20:30 Uhr) wartet in Berlin die Partie gegen Nordmazedonien auf die Deutschen. Ebenfalls in der Hauptstadt steht dann zwei Tage später (16. Januar, 20:30 Uhr) das DHB-Highlightspiel der Vorrunde gegen das Starensemble aus Frankreich an.

Das Aufgebot auf einen Blick

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)



Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)



Rückraum: Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf), Christoph Steinert (HC Erlangen)



Außen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Timo Kastening (MT Melsungen)

