Fußball | 3. Liga Gelungener Stamm-Einstand – Dynamo Dresden startet mit Erfolg bei Viktoria Köln Stand: 04.08.2024 15:50 Uhr

Nach der katastrophalen Rückrunde in der vergangenen Saison ist Dynamo Dresden zum Auftakt in die neue Drittliga-Spielzeit wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei Viktoria Köln gewann die SGD knapp, aber verdient.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat zum Saisonauftakt bei Viktoria Köln 2:1 gewonnen und damit dem neuen Trainer Thomas Stamm einen erfolgreichen Einstand beschert. Die Sachsen kontrollierten die Partie über weite Strecken und fuhren einen verdienten Sieg ein.

Beide Mannschaften brauchten einige Zeit, um sich in die neue Saison einzufinden. Dresden stand über weite Strecken solide und kontrollierte das Geschehen mit viel Ballbesitz. Was fehlte, war die letzte offensive Entschlossenheit. Rückkehrer Oliver Batista Meier probierte es von links immer wieder, kam aber nicht entscheidend durch. Ein Freistoß von Philip Heise an den kurzen Pfosten wurde von Schlussmann Dudu entschärft (33.). Der kurzfristig fit gewordene Deutsch-Brasilianer packte dann auch bei einem Abschluss von Claudio Kammerknecht am zweiten Pfosten entschlossen zu (40.).

Dynamo, hier mit Aljaz Casar (li.), ließ in der Defensive nicht viel zu.

Schreiber und Menzel retten 0:0

Köln setzte immer wieder Nadelstiche, schaltete gut um. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Dresden eine Doppelchance überstehen. Zunächst rettete Keeper Tim Schreiber am kurzen Eck gegen Albon Vrenezi (45.), die folgende Ecke klärte Startelfdebütant Tony Menzel auf der Linie, der Ex-Hallenser Enrique Lofolomo hatte geköpft.

Daferner nutzt Lofolomo-Fehler

Die zweite Halbzeit begann dank Lofolomo optimal für die Gäste: Der leistete sich einen Fehlpass, der Hauptmann den Alleingang auf Dudu ermöglichte. Der Keeper foulte ihn. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christoph Daferner mit Glück unter Dudu hindurch (47.). Nun kontrollierte Dresden die Partie wieder. Von wütenden Gastgebern war nicht viel zu sehen.

Dresdens Startelfdebütant Tony Menzel (re.) gegen Niklas May, der Kölner ist in Sachsen geboren.

Nur bei einem abgestoppten Ausflug von Schlussmann Schreiber musste Dynamo aufpassen, der Keeper wehrte den Schuss von Tyler-Lex Lobinger dann selbst ab (59.). Nach einer schönen Kombination hätte Oliver Batista Meier erhöhen können, aber er scheiterte an Dudu (65.).

Schneller Anschluss nach Kutschke-Treffer

Der nächste schöne Gäste-Spielzug wurde von Joker Stefan Kutschke zum 2:0 abgeschlossen (78.). Beim 5:1 in der vergangenen Saison hatte der Kapitän sogar dreimal getroffen. Die Entscheidung war es aber noch nicht, denn Serhat Semih Gülers Kopfball nach einer Ecke sorgte doch noch für eine spannende Schlussphase, die die Schwarz-Gelben aber unbeschadet überstanden.

Nun Derbys gegen Cottbus und Aue

Weiter geht es für Dynamo schon am Freitag (9. August, 19 Uhr) mit einem Derby gegen Aufsteiger Energie Cottbus. Dann folgt das Heimspiel im DFB-Pokal gegen den letztjährigen Halbfinalisten Fortuna Düsseldorf, ehe es zum nächsten Ost-Duell geht – ins Erzgebirge nach Aue.

cke