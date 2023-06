Fußball | 3. Liga Geldstrafe für Dynamo Dresden nach Vorfällen in Zwickau und Meppen Stand: 29.06.2023 15:45 Uhr

Wegen einer waghalsigen Aktion auf dem Dach des Gästeblocks in Zwickau und dem Abbrennen von Pyrotechnik in Meppen hat das DFB-Sportgericht Drittligist SG Dynamo Dresden wieder zur Kasse gebeten.

Die SG Dynamo Dresden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 16.700 Euro verurteilt worden. Damit ahndet der Verband das unrechtmäßige Betreten des Stadiondachs beim Spiel in Zwickau sowie das Abbrennen von Pyrotechnik beim Auswärtsspiel in Meppen. Dynamo hat dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.

"Dachbesteigung" in Zwickau

Am 13. Mai hatten etwa 20 Dynamo-Fans vor dem Anpfiff der Partie das Dach des Gästeblocks bestiegen und ein großes Banner heruntergelassen. Das Spiel konnte erst mit einer zwölfminütigen Verspätung angepfiffen werden. Das Sportgericht belegte Dynamo dafür mit einer Geldstrafe von 5.000 Euro, 1.650 Euro davon können für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden werden.

Pyrotechnik in Meppen

Am vorletzten Spieltag, dem 22. Mai, waren beim Auswärtsspiel in Meppen mindestens 20 pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt worden. Nach dem Schlusspfiff wurde zudem ein Rauchkörper in den Meppener Block geworfen. Dafür muss die SGD 11.700 Euro zahlen, 3.900 Euro können ebenfalls für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Dynamo-Fans warfen Pyrotechnik zu dem Meppen-Anhängern.

rei/pm