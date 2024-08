Fußball | Regionalliga "Fußballgott" Daniel Frahn lüftet nach Sieg in Chemnitz "Geheimnis" Stand: 25.08.2024 18:54 Uhr

Daniel Frahn auf Abschiedstour! Der Torjäger spielt seine letzte Saison. Fast nebenbei erwähnte er nach seinem Doppelpack im alten Revier, beim Chemnitzer FC: "Im Sommer ist dann Schluss".

Erst zwei Tore gemacht und dann auch noch das Karriere-Ende verkündet: Daniel Frahn hinterließ beim Chemnitzer FC wie so oft Duftnoten. Nach dem 3:2-Sieg des SV Babelsberg, für den Frahn seit seiner Kündigung beim CFC 2020 spielt, verrät der Torjäger im Interview bei SPORT IM OSTEN: "Im Sommer ist für mich Schluss."

Frahn trifft erstmals in Chemnitz

Umso schöner, dass dem mittlerweile 37-Jährigen bei seinem letzten Auftritt in Chemnitz zum ersten Mal Tore gegen den CFC gelangen. Frahn traf doppelt, verzichtete aber auf den Jubel, weil er zu den "Himmelblauen" noch immer eine tiefe Verbundenheit spürt. "Ich halte es nicht für notwendig, Jubel-Arien durchzuführen bei einem Verein, für den ich gern gespielt habe", sagte Frahn, der in Chemnitz noch immer vergöttert wird.

Von 2016 bis 2020 spielte er für die Sachsen, traf in 127 Spielen 64 Mal und wurde zum absoluten Publikumsliebling. Das spürte Frahn auch am Sonntag. Obwohl er mit zwei Toren entscheidend zur Heimniederlage beitrug, wurde er von den Fans gefeiert. Bei seiner Auswechslung brandete Applaus auf.

Autogramme für die Fans

"Ich habe schöne Momente erlebt, ich mag die Leute und den Weg, den der CFC einschlägt", sagte der gebürtige Potsdamer, dessen Abschied kein schöner war. Im August 2019 wurde ihm wegen angeblicher Nähe zur rechten Szene fristlos gekündigt. Frahn klagte gegen die Entlassung und bekam Recht.

An seiner Sympathie für den CFC und seinen Fans hat sich trotzdem nichts geändert. Dass Frahn gern nach Chemnitz zurückkommt, war spürbar. Als sich seine Babelsberger Teamkollegen längst im Bus verkrümelten, schrieb der Routinier, der in der jungen Regionalliga-Saison schon wieder vier Tore auf dem Konto hat, geduldig Autogramme. Die sind nach wie vor heiß begehrt - von dem Mann, der den CFC in der Saison 2018/19 mit 24 Toren fast im Alleingang in die 3. Liga schoss und wohl für immer der "Fußballgott" der Chemnitzer bleibt.

Zweitbester Torschütze in der RB-Historie

Rekorde für die Ewigkeit stellte der Stürmer mit dem Tor-Gen auch bei RB Leipzig auf. In der Liste der Top-Torjäger taucht Frahn mit 93 Treffern hinter Timo Werner (113) auf. Aus dem aktuellen Kader ist ihm nur Yussuf Poulsen mit 90 Treffern auf den Fersen.

Daniel Frahn lief 154 Mal für RB Leipzig auf.

Der Weg des Daniel Frahn

Jugend: Energie Cottbus

Hertha BSC II (2006)

SV Babelsberg (2007)

RB Leipzig (2010)

1. FC Heidenheim (2015)

Chemnitzer FC (2016)

SV Babelsberg (2020)



sst