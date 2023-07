Fußball | Regionalliga "Fußball gehört den Fans": FSV Zwickau knackt die 250.000 Euro Stand: 30.07.2023 16:26 Uhr

Die Crowdfunding-Aktion zur Rettung des finanziell angeschlagenen FSV Zwickau hat nach nur drei Wochen die eminent wichtige Auszahlschwelle geknackt. Dem Drittliga-Absteiger sind dadurch mindestens 250.000 Euro sicher.

Der FSV Zwickau ist seiner Rettung ein großes Stück nähergekommen. Die erst am 10. Juli von der eigenen aktiven Anhängerszene ins Leben gerufene Crowdfunding-Aktion "Fußball gehört den Fans" auf dem Portal 99funken.de hat am Sonntagnachmittag (30. Juli) um kurz vor halb Fünf die so wichtige Fundingschwelle von 250.000 Euro erreicht. Diese Mindestspendensumme brauchte es, damit dem klammen Verein am Ende auch tatsächlich das Geld dieser Aktion zugute kommt. Das große Ziel des Crowdfundings für den FSV liegt bei 500.000 Euro. Dafür bleibt noch bis zum 10. September Zeit.

Bundesweit großer Zuspruch

Die am Ende der vergangenen Saison nach sieben Jahren aus der 3. Liga abgestiegenen "Schwäne" belasten kurzfristige Verbindlichkeiten von bis zu 750.000 Euro. Der bundesweite Zuspruch zur daraufhin gestarteten Fan-Kampagne ist überwältigend. Nicht nur war die seit Jahren befreundete SG Dynamo Dresden vor kurzem zum Benefizspiel nach Westsachsen gereist, auch Rot-Weiss Essen unterstützte den vorherigen Drittliga-Konkurrenten. Zudem machten unter anderen die bekannten und reichweitenstarken Rapper M.I.K.I und Finch via Social Media Werbung für die Rettung des FSV.

Auch sportlich bleibt noch viel zu tun

Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor den FSV-Verantwortlichen – auch sportlich. Zum Regionalliga-Auftakt am zurückliegenden Samstag kassierte das nahezu komplett neu zusammengestellte Team von Trainer Rico Schmitt eine deutliche 0:3-Auswärtsschlappe bei Titelaspirant BFC Dynamo.

red