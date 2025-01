Eishockey | DEL 2 Füchse und Eispiraten jubeln - Eislöwen verlieren ohne Fox Stand: 31.01.2025 22:05 Uhr

Volle Punktausbeute für die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse. Die Dresdner Eislöwen holten nur einen Punkt, mussten dabei auf Knipser Dane Fox verzichten, gegen den die NADA ermittelt.

Die Dresdner Eislöwen haben sich im fünften Auswärtsspiel in Folge bei Aufsteiger Blue Devils Weiden mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben müssen.

Dem Spitzenreiter der DEL 2 war im Vorfeld bereits klar, dass es kein Spaziergang wird. Bereits in den drei vorherigen Duellen waren eng, obwohl die Eislöwen jeweils siegten, ging es zweimal über das Penaltyschießen. Am Freitagabend lag Dresden nach dem ersten Drittel bereits mit 0:3 zurück. Sykora gelang in der 34. Minute das erste Tor. Im Schlussabschnitt wurde es dann vogelwild. Nach dem 1:4 verkürzten zunächst Uplegger und Wahl. Nach einem erneuten Gegentreffer in der 56. Minute schafften die Eislöwen tatsächlich noch den 5:5-Ausgleich.- Sykora traf drei Sekunden vor der Schlusssirene. In der 63. Minute sorgte dann Rubes für den Sieg der Gastgeber.

Positiver Test: Dresden vorerst ohne Topscorer Fox

Nicht im Kader stand Dane Fox. Der Topscorer der Eislöwen wurde positiv getestet. Bei dem 31-Jährigen wurde die Substanz THC nachgewiesen. Obwohl Fox aktuell noch nicht gesperrt ist, wird er am Wochenende nicht für die Dresdner auflaufen. "Diese Substanz darf im Training, nicht aber im Wettkampfbetrieb genutzt werden. Dane ist bis zum Beginn der kommenden Woche zu einer entsprechenden Stellungnahme aufgefordert", erklärte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos. Laut Regularien haben die Eislöwen aktuell keinen Punktabzug zu befürchten, dafür sind mindestens zwei positive Fälle nötig.

Dane Fox (Dresdner Eislöwen)in Aktion

Crimmitschau feiert Sieg nach Horror-Woche

Trotz der Querelen wegen der Hallensanierung und dem insolventen Hauptsponsor haben die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend einen umkämpften 3:2-Heimsieg gegen Rosenheim gefeiert.

Nach 48 Sekunden waren die Westsachsen durch Thomas in Führung gegangen. Danach drückten die Gäste und kamen kurz vor der ersten Sirene zum Ausgleich (20.). Nach einem torlosen Mitteldrittel schlug Crimmitschau per Doppelschlag von Feser (43.) und Zikmund (45.) zurück. Nach dem Anschluss der Rosenheimer (49.) mussten die Eispiraten nochmals Zittern, doch der knappe Vorsprung wurde über die Zeit gebracht.

Füchse gewinnen gegen Krisenklub

Die Lausitzer Füchse haben in der DEL 2 einen hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen den EHC Freiburg gefeiert und sich damit wichtige Punkte vor heimischer Kulisse gesichert. Nach einem torlosen ersten Drittel sorgte Jahnke mit einem Doppelpack in der 28. und 39. Minute für eine beruhigende 2:0-Führung. doch die Gäste, die zuvor sieben Spiele in Folge nicht gewinnen konnten, kämpften sich wieder heran und schafften den 2:2-Ausgleich. In Überzahl sorgte Dosch in der 51. Minute für den entscheidenden Treffer und bei den mehr als 2.500 Fans im Fuchsbau für große Glücksgefühle.

SpiO