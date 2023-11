Eishockey | DEL2 Füchse schlagen Freiburg – Eislöwen verlieren beim Branchenprimus Stand: 21.11.2023 22:40 Uhr

Die Lausitzer Füchse haben einen Heimsieg gegen Freiburg gefeiert und bleiben den Spitzenteams auf den Fersen. Leer gingen die Eislöwen aus, die dem Tabellenführer Kassel aber einige Schwierigkeiten bereiteten.

Füchse drehen Partie - Breitkreuz ins Krankenhaus

Die Lausitzer Füchse haben den ersten Saisonsieg gegen den EHC Freiburg eingfahren. Im vorgezogenen Heimspiel (43. Spieltag) stand gegen die Breisgauer ein 3:1 zu Buche.

2.309 Zuschauern mussten allerdings mit ansehen, wie Breitkreuz in der 10. Minute nach einem Check von Nirschl bewusstlos zu Boden ging und mit der Trage vom Eis gebracht werden musste (10.). Kurz darauf gingen die Gäste in Führung (16.), die Valentin noch vor der Sirene ausglich (20.). Nach einem torlosen Mitteldrittel brachte Kiefersauer die Füchse in Front (49.). In einer spannenden Schlussphase machte Blumenschein mit seinem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf (60.).

Clarke Breitkreuz musste nach einem Check ins Krankenhaus gebracht werden

Breitkreuz war nach seinem Niederschlag wieder ansprechbar, wurde aber zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Eislöwen halten in Kassel lange mit

Die Dresdner Eislöwen gingen im Nacholer des 18. Spieltages beim Tabellenführer Kassel Huskies leer aus. Trotz großen Kampfes zogen die Elbestädter mit 3:5 den Kürzeren.

Vor 3.362 Zuschauern erwischten die Sachsen einen glänzenden Start, denn Porsperger sorgte mit einem Doppelpack (1./10.) für die 2:0-Führung. Danach forcierten die Hessen die Schlagzahl. Drei Tore in Folge (20./26./31.) brachten die Eislöwen ins Hintertreffen. Rundquvist gelang zwar kurz darauf der Ausgleich (33.), doch die Huskies besiegelten im Schlussabschnitt mit ihren Toren (45./59.) die Dresdner Niederlage.

red/pm