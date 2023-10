Fußball | Regionalliga FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC: Bloß nicht verlieren Stand: 06.10.2023 18:28 Uhr

Am Sonntag steigt der mit Spannung erwartete Ost-Klassiker zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC. Neben dem Prestige geht es um wichtige Punkte,denn beide Teams sind bislang unter ihren Erwartungen geblieben. Während der FSV sich über die Rückkehr eines Routiniers freuen kann, muss der CFC einen bitteren Ausfall verkraften.

Ab 14 Uhr (im TV, Stream und Ticker) wird es in der GGZ-Arena in Zwickau vermutlich heiß hergehen. Es steht mal wieder der brisante Sachsen-Knaller zwischen dem FSV und dem CFC an. Beide Teams haben ähnliche Konstellationen: Bislang verlief die Saison eher durchwachsen und mit jeweils acht Punkten nach neun Spielen dümpeln die Traditionsmannschaften im unteren Tabellendrittel herum.

Zwickau selbstbewusst und mit Rückkehrer Frick

Der FSV Zwickau hatte unter der Woche noch die peinliche 1:2-Auswärtsniederlage gegen den Berliner AK aufzuarbeiten und nun den Blick nach vorn gerichtet. Die Marschroute hat Chefcoach Rico Schmitt klar definiert: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir am Sonntag eine ganz andere Mannschaft auf das Feld bringen (…) Wir wollen das Spiel gewinnen und das zeigen wir auch von der ersten Minute an."

Für die Partie kann Schmitt wieder auf Leistungsträger Davy Frick zurückgreifen, der seine Rotsperre von drei Spielen abgesessen hat. Der Kapitän und Abwehrstratege fiebert der Partie entgegen und will sein Team im Derby anführen. Der Routinier erwartet ein "typisches Derby mit einer sehr guten Atmosphäre von beiden Fanlagern."

CFC voller Vorfreude und ohne Stammkeeper Wunsch

Der Chemnitzer FC, der ebenfalls zuletzt als Verlierer vom Platz ging, hat die klare 0:4-Heimniederlage gegen den BFC Dynamo abgehakt. Hinter dem Team von Christian Tiffert liegt eine lange Trainingswoche, in der "sehr viel Spannung und auch Anspannung" zu erkennen war, erklärte der Chefcoach auf der Pressekonferenz am Freitag und ergänzt: "Derby, da muss sich ein Spieler drauf freuen!“.

CFC-Chefcoach Christian Tiffert: "Müssen sehr viel improvisieren"

Personell sieht es bei den Chemnitzern alles andere als gut aus. So muss Tiffert den Ausfall von Stammkeeper David Wunsch verkraften, der sich an der Schulter verletzt hat und wegen einer konservativen Behandlung mindestens zwei Wochen nicht zur Verfügung steht. "Wir müssen auch am Sonntag sehr viel improvisieren. Durch eine Undiszipliniertheit von Niclas Erlbeck (Anm. d. Red., Rote Karte gegen BFC) müssen wir in der Verteidigung etwas umbauen." Zudem fehlen der ebenfalls rotgesperrte Roman Eppendorfer, Yanick Abayomi und Marius Schreiber (beide verletzt) sowie Stefan Pribanovic (erst seit zwei Wochen im Training). Wer für Wunsch das Tor hüten wird, wollte Tiffert nicht verraten. "Das sage ich dem Spieler selbst." Vermutlich könnte Yougster Clemens Boldt zum Einsatz kommen. Der 16-Jährige hatte bereits im Landespokal gegen Merkur Oelsnitz zwischen den Pfosten gestanden.

Immer enge Duelle

In der Vergangenheit waren die Duelle zumeist enge Partien. Abgesehen vom sächsischen Landespokal, wo sich der Chemnitzer FC im Halbfinale am 12. Mai 2021 mit 3:2 gegen die Westsachsen durchsetzte, trafen beide Teams zuletzt in der 3. Liga aufeinander. In der Saison 2019/20 kam der CFC in der Hinrunde vor eigenem Publikum zu einem 2:2. Das Rückspiel entschied Zwickau mit 2:1 für sich.

red