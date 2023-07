Fußball | Regionalliga FSV Zwickau: Bereits 135.000 Euro – Crowdfunding-Kampagne erntet großen Zuspruch Stand: 15.07.2023 12:11 Uhr

Seit sechs Tagen läuft die Crowdfunding-Kampagne "Fußball gehört den Fans", die den FSV Zwickau vor dem finanziellen Kollaps retten soll. Schon jetzt ist eine gewaltige Summe zusammengekommen – auch dank ehemaliger Ligakonkurrenten und Musiker.

Die Spendenkampagne, die das finanzielle Überleben des FSV Zwickau sichern soll, erntet großen Zuspruch. Wie die Organisatoren der Crowdfunding-Aktion "Fußball gehört den Fans" am Samstag (15.07.2023) mitteilten, sind bereits 135.000 Euro zusammengekommen. Die am vergangenen Montag ins Leben Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, binnen acht Wochen 500.000 Euro einzusammeln. Hintergrund ist die finanzielle Schieflage des Drittliga-Absteigers. Bis zu 750.000 Euro an Verbindlichkeiten muss der FSV in den kommenden Monaten bedienen.

Rot-Weiss Essen hilft mit Spende

Zuspruch und Unterstützung dafür kommt aus der gesamten Republik. Dynamo Dresden, dessen Fans seit langer Zeit eine Freundschaft zu denen der Zwickauer pflegen, hat sich bereits zu einem Benezifspiel angekündigt. Auch Rot-Weiss Essen hat den ehemaligen Ligakonkurrenten mit einer Spende unterstützt. Erst vor zweieinhalb Monaten endete die Drittligapartie zwischen Zwickau und RWE nach einem Bierbecherwurf eines Sponsors des FSV Zwickau mit Abbruch. Anschließend wurde die Partie am Grünen Tisch mit 2:0 für Essen gewertet, was den Abstieg der Westsachsen quasi besiegelte.

"Die jüngste rot-weisse Vergangenheit zeigt, wie machtlos ein Klub gegen die verwerfliche Einzeltat eines Stadionbesuchers ist: Die Bierbecher-Attacke im Spiel gegen RWE hat für den FSV einen entscheidenden Teil zum Gang in die Viertklassigkeit beigetragen", teilte der Drittligist in seinen sozialen Medien mit. Weiter heißt es: "Zudem haben die Zwickauer mit ihrem Sieg beim VfB Oldenburg am 37. Spieltag für unseren vorzeitigen Klassenerhalt gesorgt. Daher unterstützt RWE die Zwickauer Crowdfunding-Aktion mit einer Spende und möchte gleichzeitig im Umfeld dazu aufrufen, diesem sympathischen Verein beim schweren Gang in die Viertklassigkeit zu helfen."

Daneben kann der FSV auch auf Unterstützung aus der Musikszene bauen. Rapper M.I.K.I, bekennender Fan von Borussia Dortmund, teilte den Spendenaufruf auf Instagram. Rapper-Kollege Finch tat es ihm gleich. Zudem sind bereits knapp 1.000 Dauerkarten für die kommende Saison verkauft worden, was zusätzliche sechsstellige Einnahmen beschert.

Zwickau lehnt zweifelhaften Investoren-Deal ab

Das Erreichen des Spendenziels soll laut Initiatoren "ein Symbol für einen gesunden und ehrlichen Fußball" werden und ein bundesweites Exempel statuieren, dass es "auch anders geht". Erst Anfang Juni, kurz nach Saisonende, hatte der FSV einen potenziellen Investorendeal mit Baris Günes, durch den rund eine Million Euro in die Vereinskasse geflossen wäre, abgelehnt. Hintergrund war offenbar überzogene Forderungen Günes' und damit einhergehender Protest aus der Fanszene. "Wir haben die Identität unseres Vereins durch einen Investoreneinstieg stark gefährdet gesehen", erklärte Chris Bluhm, Zwickau-Fan und Mitorganisator der Kampagne, am Montag im Gespräch mit Sport im Osten.

red