Fußball | Regionalliga Freude beim FSV Zwickau - Kampagne knackt die 500.000 Euro

Regionalligist FSV Zwickau darf dank der enormen Unterstützung von Fans aus ganz Deutschland wieder optimistisch in die Zukunft blicken. Die Kampagne "Fußball gehört den Fans" hat die angestrebte halbe Million geknackt.

Das große Ziel ist erreicht: Die Kampagne zur Rettung des FSV Zwickau hat die angestrebten 500.000 Euro vier Tage vor Ende geknackt. "Wir sind absolut überwältigt und dankbar, dass uns so ein riesiges Ausmaß an Hilfe hier in Zwickau erreicht. Die Aufbruchsstimmung im und um den Verein ist für uns schwer in Worte zu fassen. Alle, die mit anpacken oder angepackt haben, können mehr als stolz auf sich sein!", ließ der Regionalligist mitteilen. Mir diesen Spenden aus dem Crowdfounding kann der FSV Zwickau wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Und "zudem selbstständig und frei von zu uns konträren Investoren bleiben".

Drohender Einstieg eines Investors verhindert

Die Kampagne war vor gut zwei Monaten von Fans und dem Förderverein FSV Zwickau e.V. gestartet worden. Hintergrund war ein drohender Einstieg eines Investors beim Traditionsverein, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga einen enormen Schuldenberg mit sich herumschleppt. In dem Projekt, welches unter dem Slogan "Fußball gehört den Fans" stand, hieß es: "Der Investor schien die einzige Rettung für unseren verschuldeten Verein – doch zu welchem Preis?" Dem Verein fehlten 500.000 Euro, um sich zumindest kurzfristig zu sanieren und die Regionalliga-Saison zu überstehen. Bis Sonntag darf aber gern weiter gespendet werden.

