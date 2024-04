Fußball | 2. Bundesliga FCM-Keeper Reimann: "Haben alle Mittel, um Hamburg zu schlagen" Stand: 10.04.2024 14:43 Uhr

Mit dem Unentschieden gegen Elversberg konnte der 1. FC Magdeburg seine Talfahrt vorerst stoppen. Ein "Schritt in die richtige Richtung", den Keeper Dominik Reimann nun gegen den Hamburger SV bestätigen will.

Nach dem torlosen Unentschieden gegen die SV Elversberg hofft der 1. FC Magdeburg im anstehenden Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV (13:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) auf den Brustlöser im Abstiegskampf der 2. Bundesliga.

"Fakt ist, dass wir Hamburg hier schlagen wollen und alle Mittel dazu haben", sagte FCM-Torwart Dominik Reimann im Rahmen einer Medienrunde am Mittwoch (10.04.2024). Nach zuletzt elf Gegentoren in drei Spielen hielt der 26-Jährige seinen Kasten in Elversberg endlich wieder sauber. "Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Darauf müssen und können wir aufbauen", forderte Reimann.

Magdeburgs Offensive klemmt weiter

Nun gelte es, sich auch in der Offensive "das Glück ein Stück weit zurückzuholen." Schließlich datiert der letzte eigene Treffer aus dem klaren 3:0-Erfolg gegen Schalke im Februar. Im Anschluss nahm die Talfahrt seinen Lauf, durch die der FCM wieder in akute Abstiegsgefahr geraten ist. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur drei Punkte.

In einer ähnlichen Situation befand sich Magdeburg zu einem ähnlichen Zeitpunkt bereits in der Vorsaison, hielt dank eines starken Schlussspurts letztlich aber souverän die Klasse - auch dank eines fulminanten 3:2-Erfolgs gegen den HSV.

Mit "Macht und Wille" zum Klassenerhalt

"Wir wissen, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben", betonte Reimann. Mit "Macht und Wille" wolle man sich nun erneut aus der Situation befreien. Dass mit Hamburg ein Aufstiegsanwärter unter gehörigem Druck am Sonntag in Magdeburg gastiert, kommt dabei nicht ungelegen.

Spielstarke Mannschaften, die auf Tempo und Ballbesitz aus sind, liegen dem FCM. Das hat das Team von Christian Titz in dieser Saison bereits mit Siegen gegen das derzeit unangefochtene Spitzenduo St. Pauli und Holstein Kiel eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Müller fehlt dem FCM gegen Hamburg

Auch gegen den HSV wird man von der eigenen Spielidee nicht abweichen. "Wir wollen den Ball haben und den Gegner laufen lassen", erklärte Reimann. "Wichtig ist, dass wir den Fokus auf unser Spiel setzen und auf unsere Basis aufbauen." Sprich, in erster Linie die Null halten. Das hat in Elversberg bereits gut funktioniert. Auch, weil im Spielaufbau mit weniger Risiko und vermehrt Diagonalbällen über Rückkehrer Tobias Müller agiert wurde.

Ausgerechnet Müller wird seinem Team nun gegen den HSV gelbgesperrt allerdings fehlen. Auf der Gegenseite wackelt der Einsatz von Hamburgs Toptorjäger Robert Glatzel. "Aber selbst wenn er spielt, haben wir alle Möglichkeiten, ihn zu verteidigen", unterstrich Reimann selbstbewusst. Schließlich weiß der FCM mit ihm einen sicheren Rückhalt in seinen Reihen: 106 abgewehrte Torschüsse in dieser Saison sind Spitzenwert in der 2. Bundesliga.

jsc