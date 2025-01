Fußball | 2. Bundesliga FCM gewinnt Test gegen Hannover - Ito hat neuen Verein Stand: 10.01.2025 12:13 Uhr

Zweiter Test, zweiter Sieg für den 1. FC Magdeburg im Trainingslager in der Türkei. Der FCM gewann gegen einen Zweitliga-Konkurrenten. Am Freitag geht es auch noch gegen einen Europa-League-Teilnehmer. Zudem wurde der Abgang eines Aufstiegshelden bekannt.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat das erste von zwei Testspielen am Freitag (10. Januar 2025) im Türkei-Trainingslager klar gewonnen. Gegen Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 siegte der FCM 3:0 (3:0).

Die Tore der Partie im "Cornelia Diamond Sports Centre" in Belek erzielten Aleksa Marusic (33.), Bryan Teixeira (37.) und Konrad Krempicki (42.).

Titz lässt B-Elf ran

In einer vor allem in der ersten Hälfte vom FCM überlegen geführten Partie gab Magdeburgs Trainer Christian Titz vor allem den Spielern Einsatzzeit, die in der Hinrunde Ergänzungsspieler waren. Vom Stammpersonal spielten nur Krempicki, Alexander Nollenberger und Xavier Amaechi. Dafür durften unter anderem die beiden Ersatztorhüter Robert Kampa und Noah Kruth jeweils eine Halbzeit ran.

Die Tore waren jeweils schön herausgespielt, Marusic traf nach Flanke von links per Kopf, Teixeira nach flacher Eingabe von rechts, Krempicki nach schönem Solo.

Am Nachmittag gegen Kiew

Am Nachmittag steht noch ein weiterer Test des FCM an. Ab 14 Uhr messen sich die Magdeburger mit dem Tabellenführer der ersten ukrainischen Liga Dynamo Kiew. Die Partie gegen den Europa-League-Teilnehmer findet im wenige Kilometer von Belek entfernten Side statt.

Ito verlässt Magdeburg Richtung Japan

Am Rande des FCM-Trainingslagers in der Türkei wurde zudem bekannt, dass Tatsuya Ito einen neuen Verein gefunden hat. Er verlässt wie angekündigt den 1. FC Magdeburg, der Offensivspieler wechselt in seine japanische Heimat zu Kawasaki Frontale. Der 27-Jährige bestritt in der zweiten und dritten Liga insgesamt 90 Spiele für den FCM.

Wechselt zurück nach Japan: Tatsuya Ito.

"Tatsu ist bereits im November nach der Geburt seines Kindes mit dem Wunsch auf uns zugekommen, aus familiären Gründen in sein Heimatland Japan nach Tokio zurückkehren zu wollen", erklärte FCM-Sportchef Otmar Schork. "Sowohl charakterlich als auch sportlich verlieren wir eine tolle Persönlichkeit."

dh/pm