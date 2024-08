Fußball | 2. Bundesliga FCM betreibt beim Remis gegen Elversberg Chancenwucher Stand: 03.08.2024 15:11 Uhr

Der 1. FC Magdeburg ist zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Gegen die SV Elversberg vergab das Team von Christian Titz in der zweiten Hälfte viele Chancen.

Der 1. FC Magdeburg hat sich zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 gegen die Sportvereinigung Elversberg begnügen müssen. Vor 21.469 Zuschauern in der heimischen Avnet-Arena gelang der Elf von Trainer Christian Titz trotz zahlreicher Chancen in der letzten halben Stunde kein Treffer.

Burcu ein guter Atik-Vertreter

Die erste Hälfte war geprägt von Magdeburger Ballbesitz, die ihr Offensivportfolio um lange Bälle erweitert haben. Immer wieder musste Gäste-Schlussmann Nicolas Kristof bis an die Stafraumgrenze eilen. Gefahr strahlte vor allem der Vertreter des angeschlagenen Baris Atik auf links aus: Livan Burcu drehte sich nach einer halben Stunde um Lukas Pinckert, knallte die Kugel dann aber drüber. Das war die beste FCM-Gelegenheit.

Ein Abseitstor des ansonsten dezent auftretenden Mittelstürmers Martijn Kaars zählte wegen Abseits nicht (10.). Bei einem Aufsetzer von Abu-Bekir Ömer El-Zein packte Kristof zu (38.)

Gäste mit Freistoß an die Latte

Dem Spiel der Gastgeber fehlte ansonsten oft der letzte Zug nach vorne. Die Gäste machten das besser und kreierten immer wieder gefährliche Momente. Schon in der 6. Minute rettete Magdeburgs Abwehr in letzter Sekunde. Die besten Chancen hatten die Saarländer in der Nachspielzeit: Erst flog ein abgefälschter 22-Meter-Freistoß von Paul Stock an die Latte. Dann bewahrte der neue FCM-Kapitän Dominik Reimann die Gastgeber bei einem Abschluss von Luca Schnellbacher vor dem Rückstand.

FCM-Angreifer Martijn Kaars (Mi.) wird von Lukas Pinckert (li.= am Abschluss gehindert.

Nach der Pause blieben zunächst die Saarländer am Drücker, Magdeburgs Abwehr war gefragt. Erst Mitte des zweiten Durchgangs konnte das Titz-Team wieder offensive Akzente setzen. Besonders die Hereinnahme von Edeljoker Tatsuya Ito, an dem Gegner Elversberg Interesse zeigen soll, belebte das Geschehen (60.).

Ito an die Latte - Kaars vergibt dreimal

Nun ging richtig die Post ab: Bryan Teixeira verzog von halblinks knapp (61.), dann schoss Lubambo Musonda am kurzen Pfosten vorbei (64.). Ito selbst traf die Latte, Schlussmann Kristof hatte da die Finger noch im Spiel (74.). In der Schlussphase ließ Mittelstürmrer Kaars das Goldene Tor dreimal liegen (86./87./90.+1). Sein 17-Meter-Knaller flog nur knapp links vorbei (87.).

Jetzt gegen Braunschweig, Offenbach und Schalke

Drei Knaller warten nun auf den 1. FCM: Zunächst das Freundschaftsduell bei Eintracht Braunschweig, dann geht's im DFB-Pokal zur Aufstiegsrevanche von 2015 nach Offenbach, ehe Schalke 04 zum alten UEFA-Cup-Duell an der Elbe gastiert.

cke