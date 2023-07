Fußball | Regionalliga Ex-Meuselwitzer Felix Müller verstärkt Defensive des Chemnitzer FC Stand: 14.07.2023 10:34 Uhr

Der achte Neuzugang des Chemnitzer FC bringt viel Regionalliga-Nordost-Erfahrung mit und soll der Defensive der Himmelblauen Stabilität verleihen: Der vorherige Meuselwitzer Felix Müller unterschrieb für zwei Jahre.

Sein kurzfristiger Abgang hatte beim ZFC Meuselwitz jüngst für große Enttäuschung gesorgt – nun ist auch klar, wohin es Abwehrspieler Felix Müller zieht. Der 26-Jährige schließt sich mit einem Zweijahresvertrag dem Zipsendorfer Regionalliga-Konkurrenten Chemnitzer FC an. Das meldeten die Himmelblauen am Freitagvormittag (14. Juli).

"Vom ersten Moment an sehr wohlgefühlt"

"Ich habe mich vom ersten Moment an sehr wohl in der Mannschaft gefühlt. Wir haben eine sehr junge und hungrige Mannschaft. Ich freue mich jetzt fest Teil davon zu sein und möchte meine gesammelte Erfahrung in der Liga bestmöglich einbringen", ließ sich der achte CFC-Neuzugang dieses Sommers in der offiziellen Klubmitteilung zitieren. Müller empfahl sich in den letzten Tagen als Probespieler für den Vertrag im Kader von Cheftrainer Christian Tiffert.



Eigentlich hatte der großgewachsene Defensivspezialist bereits einer Vertragsverlängerung bei seinem langjährigen Verein in Meuselwitz zugestimmt, trat Ende Juni jedoch überraschend davon zurück. Ein mögliches Engagement bei einem anderen Nordostregionalligisten zerschlug sich in der Folge aber kurzfristig. Nun hat Müller in Chemnitz eine neue Aufgabe gefunden. Der gebürtige Zeitzer kommt mit der Empfehlung von 160 Regionalliga-Einsätzen für den ZFC, Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen an die Gellertstraße.

red/pm