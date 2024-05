Fußball | Regionalliga "Wir haben so einiges wieder gutzumachen" - Zak Paulo Piplica verlängert bei Lok Leipzig Stand: 14.05.2024 15:48 Uhr

Diese Saison schnell abhaken und nach vorn schauen. So sieht es auch Zak Paulo Piplica, der seinen Vertrag beim 1. FC Lok Leipzig um ein weiteres Jahr verlängerte. Der defensive Mittelspieler weiß, es gibt "so einiges wieder gutzumachen".

Loks Sportdirektor Toni Wachsmuth zeigt sich mit Zak Paulo Piplica nach dessen Vertragsverlängerung.

Nach der verkorksten Saison soll für den 1. FC Lok Leipzig in der kommenden Spielzeit alles besser werden. Dafür sorgen soll auch Zak Paulo Piplica sorgen, der weiterhin das FCL-Trikot überstreift und am Dienstag (14. Mai 2024) seinen Vertrag bei den Blau-Gelben um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängerte.

Piplica: "Habe mich gegen andere Möglichkeiten entschieden"

Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte seit 2020 mittlerweile 119 Pflichtspiele für die Probstheidaer, in denen er drei Tore erzielte. "Ich freue mich auf eine weitere Saison beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Gespräche mit Toni Wachsmuth haben mir von Anfang an gezeigt, dass ich ein wichtiger Bestandteil in der neuen Saison sein werde und deshalb habe ich mich gegen andere Möglichkeiten entschieden", meinte der 22-Jährige und fuhr fort: "In der kommenden Saison haben wir als Mannschaft so einiges wieder gutzumachen."

Wachsmuth: "Er wird der Mannschaft guttun"

Sportdirektor Toni Wachsmuth ist froh über das weitere Engagement von Piplica: "Es ist schön, dass Zak auch weiterhin für Lok Leipzig auflaufen wird. Er wird mit seiner Mentalität und seiner Laufbereitschaft der Mannschaft in der neuen Saison guttun."

jmd/pm