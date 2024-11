Fußball | 3. Liga "Es gibt nicht Besseres" - Dynamo gegen "Angstgegner" Saarbrücken und die Negativserie Stand: 21.11.2024 11:12 Uhr

Nur die wirklich ganz großen und historisch sattelfelsten Dynamo-Fans dürften sich an den letzten Sieg gegen Saarbrücken erinnern. Der liegt schon mehr als 14 Jahre zurück. Am Samstag gibt es eine neue Chance auf drei Punkte. Dresdens Coach Stamm freut sich auf das Duell - und die weiteren wichtigen Spiele.

Viel Vorfreude liegt in der Stimme von Dynamo-Dresden-Trainer Thomas Stamm, wenn er an die kommenden Wochen und die Drittliga-Herausforderungen in den nächsten drei Spielen denkt. "Es gibt nichts Besseres als die Spiele, die jetzt anstehen", blickt der 41-Jährige auf die Duelle gegen direkte Aufstiegskonkurrenten Saarbrücken, Sandhausen und Bielefeld.

"Es sind gefühlt Pokalspiele"

"Es gibt nichts Schöneres. Es sind gefühlt Pokalspiele, bei denen es um Alles oder Nichts geht", so Stamm. Den Auftakt in das Dreier-Hammer-Programm macht am Samstag (23. November, 14 Uhr im Live-Ticker, im TV und Livestream) das Duell gegen den 1. FC Saarbrücken. Ausgerechnet Pokalmannschaft Saarbrücken, die es in der vergangenen Saison bis ins DFB-Pokal-Halbfinale schafften.

"Wir können zuhause mit großem Selbstvertrauen die große Herausforderung annehmen", blickt Stamm auf das Duell des Drittliga-Dritten aus Dresden gegen den punktgleichen Tabellenvierten aus dem Saarland.

Sieben Spiele in Serie ohne Sieg gegen Saarbrücken

Mit dem FCS hat Dynamo noch mehrere Rechnungen offen. Die letzten vier Spiele gingen komplett verloren, in den vergangenen sieben Spielen haben die Schwarz-Gelben nicht gewonnen, der letzte Sieg gelang im August 2010. Auch Stamms persönliche Bilanz sieht nicht viel besser aus: In sechs Spielen als Trainer gelang gegen den FCS kein Sieg.

Damit Dynamo am Samstag endlich die Negativserie hinter sich lässt, fordert Stamm von seinem Team, "nicht blind nach vorn zu rennen". Außerdem warnt der Dresdner Coach vor der Standardstärke der Gäste: "Da müssen wir sehr konzentriert wegverteidigen und dürfen uns keinen schlechten Tag leisten."

Dresdens Schreiber und Boeder gegen Ex-Verein

Im Duell Dynamo gegen Saarbrücken kommt es auch zum Wiedersehen einiger Altbekannter. Dynamo-Torhüter Tim Schreiber und Lukas Boeder haben in der vergangenen Saison für Saarbrücken gespielt. Saarbrückens Abwehrspieler Philip Fahrner und Joel Bichsel haben unter Stamm bei Freiburg II und der Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaft gespielt.

Zumindest für Schreiber ist die Partie "etwas Besonderes", wie er am Rand des Dynamo-Trainings bereits am Dienstag (19. November) sagte: "Was wir in Saarbrücken erlebt haben, war einzigartig. Das erlebt man nicht so häufig", hebt er dabei vor allem die erfolgreiche Pokalsaison hervor. Und so dürften sich nicht nur Stamm, sondern auch die Spieler auf das Duell gegen Saarbrücken freuen.

Dirk Hofmeister