Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue will "Pleiten, Pech und Pannen" gegen Saarbrücken beenden Stand: 06.10.2023 09:47 Uhr

Der sensationelle Saisonstart, der zeitweise sogar den zweiten Tabellenplatz einbrachte, ist nach drei Pleiten in Serie vergessen. Erzgebirge Aue muss sich gewaltig strecken, um wieder in die Spur zu finden – und das ausgerechnet gegen einen gut aufgelegten 1. FC Saarbrücken.

Die Ausgangslage

Nach dem starken Saisonstart des FC Ergebirge Aue (9.), der die Veilchen nach dem sechsten Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz katapultierte, fasste Trainer Pavel Dotchev die jüngste, enttäuschende Phase seiner Mannschaft mit "Pleiten, Pech und Pannen" zusammen.

Hattrick-Schütze Malik Batmaz sorgte fast im Alleingang für die Auer Klatsche am Mittwoch in Münster.

Gemeint war damit vor allem das bittere 0:4 gegen Preußen Münster zuletzt, aber auch zuvor gingen die bis dahin punktegierigen Veilchen zweimal in Serie als Verlierer vom Rasen. Das hatte es unter Dotchev in der 3. Liga noch nie gegeben. Aber der Coach bleibt optimistisch: "Wenn wir am Samstag eine Reaktion zeigen, ist es in Ordnung", so Dotchev zur Marschroute für das kommende Spiel gegen Saarbrücken.

Auch Sportdirektor Matthias Heidrich machte deutlich: "Es muss ein anderes Gesicht her und die Serie mit den drei Niederlagen muss beendet werden". Alles mit dem Ziel, wieder in eine Tabellenregion zu kommen, "wo wir nicht nach unten gucken müssen", so Heidrich weiter. Mit wieder mehr Leichtigkeit und auch der bisher nachgewiesenen Frechheit soll die Wende auf dem Rasen gelingen. Auch wenn es gegen den kommenden Gegner schwer wird, das weiß auch Trainer Dotchev.

Der 1. FC Saarbrücken (6.) ist eine top besetzte und sehr ambitionierte Mannschaft, die "in dieser Saison mit aller Macht versuchen wird aufzusteigen", so Dotchev. Und in der Tat: Die Form ist gut beim Team von Trainer Rüdiger Ziehl. Bislang gab es in dieser Saison nur eine Niederlage und mit dem 6:2 gegen Arminia Bielefeld und dem 4:3 gegen den SC Verl schon echte Highlight-Spiele für die FCS-Fans.

Auch gegen Aue geht das drittbeste Auswärtsteam der Liga mit breiter Brust ins Spiel. Das liegt nicht nur am hervorragenden Spielermaterial, das mit Sechs-Tore-Mann Kai Brünker einen echten Goalgetter bereithält, sondern möglicherweise auch am Ex-Veilchen Calogero Rizzuto. 182-mal lief der Außenverteidiger in Veilchen-Lila auf und wird seiner aktuellen Mannschaft sicher genau gesagt haben, was sie im Erzgebirgsstadion erwartet.

Die vergangenen fünf Spiele

Münster - Aue 4:0 Saarbrücken - Lübeck 1:1 Aue - Regensburg 0:1 Bielefeld - Saarbrücken 2:6 Dresden - Aue 2:1 Saarbrücken - Mannheim 1:1 Aue - HFC 3:1 Unterhaching - Saarbrücken 0:0 1860 - Aue 1:2 Saarbrücken - BVB II 2:0

Der direkte Vergleich

Der Blick auf die Bilanz dürfte die Veilchen ziemlich positiv stimmen, denn von den bisherigen sieben Aufeinandertreffen endeten vier mit einem Sieg für Aue. Auch die jüngste Begegnung am 24. Spieltag der Drittliga-Saison 2022/23 entschied der FC Erzgebirge Aue für sich. Im Erzgebirgsstadion hieß es vor 7.161 Zuschauern, nach Treffern durch Dimitrij Nazarov und Antonio Jonjic, am Ende 2:1. Das Hinspiel der vergangenen Saison endete 0:0.

So könnten sie spielen

Aue : Männel - Danhof, Nkansah, Burger, Jakob - Schikora, Pepic - Seitz, Tashchy, Stefaniak - Meuer

: Männel - Danhof, Nkansah, Burger, Jakob - Schikora, Pepic - Seitz, Tashchy, Stefaniak - Meuer Saarbrücken: Boeder, Zeitz, Becker - Rizzuto, Civeja, Kerber, Gaus - Rabihic - Günther-Schmidt, Brünker

ten