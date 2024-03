Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue: Ungeschlagen-Serie endet gegen Preußen Münster Stand: 02.03.2024 16:12 Uhr

Drei Tore bekommt der FC Erzgebirge Aue im eigenen Stadion nicht sehr oft. Der SC Preußen Münster sorgte für eine Ausnahme und unterstrich am Samstag seine Stellung als Team der Stunde in der Liga.

Nach fünf Spielen ohne Niederlage in Serie ist der FC Erzgebirge Aue am Samstag (02.03.) gegen Münster ohne Punkte geblieben. Die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Dotchev unterlag den Preußen, die nun seit neun Spielen in Serie nicht verloren haben, vor 8.167 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 2:3 (1:2). Die Niederlage ist leistungsgerecht. Münster trat äußerst selbstbewusst auf und demonstrierte eindrucksvoll, warum man im Jahr 2024 bislang 21 von 27 möglichen Punkten geholt hat. Malik Batmaz (9.), Joel Grodowski (31.) und Dominik Steczyk (81.) brachten die Gäste dreimal in Führung. Erik Majetschak (27.) und Nico Schikora (54.) konnten für die Veilchen aber nur zweimal ausgleichen.

Schikora hatte für das umjubelte 2:2 gesorgt.

Aue-Patzer sorgt für schlechten Start

Die Partie begann denkbar schlecht für die Veilchen: In der neunten Minute verlor Anthony Barylla fahrlässig den Ball gegen Marc Lorenz, der nur auf Batmaz querlegen musste. Münsters Torjäger erzielte so das erste Tor, das die Westfalen jemals im Erzgebirge geschossen haben. Münster war in der Folge am Drücker, umso überraschender fiel der Ausgleich. Boris Tashchy gewann dabei nach eigener Ecke das entscheidende Kopfball-Duell und legte ab auf Majetschak, der nur noch zum 1:1 einschieben musste. Der Ausgleich hielt für ganze drei Minuten, ehe Grodowski die alten Verhältnisse wieder herstellte und die 2:1-Halbzeitführung für die Gäste erzielte.

Dreimal musste Aue-Keeper Männel gegen Münster hinter sich greifen.

Aue lässt Punkt spät liegen

Aue versuchte nach dem Seitenwechsel erneut, dagegenzuhalten und kam auch tatsächlich wieder zum Ausgleich: Der Münsteraner Keeper Maximilian Schulze Niehues patzte nach einem Schuss von Tashchy und legte Schikora das 2:2 quasi auf. Doch auch das zweite Remis hielt nicht bis zum Ende. Der gerade eingewechselte Steczyk wurde von Yassine Bouchama bedient und brachte die Gäste zum dritten und entscheidenden Mal in Führung. Beinahe hätte Steffen Meuer für den dritten Ausgleich im Spiel gesorgt, doch Schulze Niehues konnte das 3:3 durch eine starke Parade noch verhindern (90.+1).

Stimmen zum Spiel

ten/dpa