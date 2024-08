Fußball | DFB-Pokal Erzgebirge Aue setzt auf 20-Prozent-Chance gegen Mönchengladbach Stand: 15.08.2024 16:58 Uhr

Der gute Saisonstart in der 3. Liga hat dem FC Erzgebirge Aue viel Selbstvertrauen gegeben. Doch reicht das am Samstag (17. August 2024) auch im DFB-Pokal gegen den Bundesligsten Borussia Mönchengladbach?

Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der 3. Liga steht für Erzgebirge Aue im DFB-Pokal vor 14.750 Zuschauern im Erzgebirgsstadion ein echtes Highlight auf dem Programm. Die Mannschaft von Pavel Dotchev trifft in der ersten Hauptrunde am Samstag (17. August 2024, 13 Uhr, im Ticker und komplett live hören) auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

"Bonusspiel" gegen Top-Gegner

Der Cheftrainer der Veilchen bezeichnet die Partie gegen den haushohen Favoriten als "Bonusspiel", weil er darin eine Belohnung für die Leistungen der vergangenen Saison sieht. Die Chancen gegen den Tabellen-14. der vergangenen Bundesliga-Saison beziffert der Aue-Coach auf 20 Prozent.

Dotchev hofft auf "super Tag"

"Im Pokal kann jeder jeden schlagen. Es ist eine einmalige Situation und vielleicht erwischen wir einen super Tag und Mönchengladbach nicht, weil der Spielrhythmus noch fehlt", so Pavel Dotchev im Interview mit SPORT IM OSTEN.

Zwei-Klassen-Unterschied wettmachen

Neben den weit verbreiteten hoffnungsvollen Floskeln "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze" und "Es geht bei Null los" kann Aue nach den überzeugenden Siegen gegen Hannover 96 II und den VfL Osnabrück auch auf eine gute Form und viel Selbstvertrauen bauen. Aber reicht das, um Mönchengladbach wirklich zu ärgern?

Mönchengladbach noch kein Pflichtspiel

"Für uns könnte es ein Vorteil sein, dass wir schon im Rhythmus sind, weil wir schon zwei Ligaspiele gespielt haben", schätzt Aues Torhüter Martin Männel die Ausgangslage ein. Allerdings warnt der Kapitän, der bereits 2010 beim 1:3 des FC Erzgebirge gegen Mönchengladbach zwischen den Pfosten stand, auch davor, dass "Gladbach noch unbedarft ist und in dem Spiel über 90 Minuten alles raushaut, was drin ist".

So kommt Aue zum Erfolg

Möglicherweise reicht es trotzdem, denn die Veilchen agieren auf dem Rasen als eingeschworene Truppe: "Wir spielen als Team guten Fußball. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Noch dazu legen wir die Grundtugenden an den Tag - im Zweikampfverhalten, was Leidenschaft und Laufbereitschaft angeht. Wenn wir das beibehalten können, ist schon mal viel getan", so Männel.

Verletzungssorgen bei den Veilchen

Einziger Wermutstropfen im Erzgebirge ist derzeit die Verletzungssituation. Sowohl Can Özkan (Kreuzbandriss) als auch Vukancic (Außenbandriss) fallen noch länger aus. Und auch Linus Rosenlöcher (Sprunggelenk) wird voraussichtlich erst in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

