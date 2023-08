3. Liga Erzgebirge Aue feiert Premierensieg im Premierenspiel Stand: 06.08.2023 21:44 Uhr

Erstmals ein Drittligaspiel an einem Sonntagabend und erstmals ein Sieg von Erzgebirge Aue zum Saisonauftakt einer Drittliga-Saison. Dabei fiel die Entscheidung gegen den FC Ingolstadt in letzter Sekunde.

Dank eines Treffers wenige Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit hat Erzgebirge Aue einen knappen, aber am Ende verdienten 1:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt eingefahren. Damit dürfen sich die "Veilchen" erstmals in ihrer Drittliga-Historie über einen Sieg am ersten Spieltag freuen. Und das im ersten Sonntagabendspiel in der Geschichte der 3. Liga.

In diesem schenkte Pavel Dotchev vor 10.343 Zuschauern gleich vier Neuzugängen das Vertrauen, so standen Marcel Bär, Mirnes Pepic, Niko Vukancic und Sean Seitz zum Saisonauftakt in der Starformation. Kurzfristig verzichten musste Aue auf Marvin Stefaniak, der Verein gab "familiäre Gründen" dafür an. Bei den Schanzern stand der Ex-Auer Pascal Testroet in der Startformation, der damit erstmals seit seinem Wechsel 2021 wieder an seiner alten Wirkungsstätte auflief, in den Vorjahren war er jeweils verletzt gewesen.

Offene erste Hälfte - Aue am Ende mit dem Chancenplus

Aue startet etwas besser in die Partie, aber Ingolstadt hatte die ersten Abschlussgelegenheiten, die jedoch noch nicht wirklich gefährlich waren (5./8./14.). Erste Torgefahr ging von Aue nach 20 Minuten aus, als Seitz von der Außenlinie parallel zur Strafraumkante ins Zentrum zog und den Ball aufs Tor hämmerte, FCI-Keeper Marius Funk war aber glänzend zur Stelle. Auch bei einem abgefälschten Freistoß (30.) reagierte er stark und bewahrte so sein Team vor dem möglichen Rückstand. Die beste Chance der Hausherren gab es drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Boris Tashchy spielte Seitz frei, der aus spitzem Winkel an Funk scheiterte. Dem heranstürmenden Omar Sijaric wurde der Ball vom Ex-Leipziger Ryan Malone vor der Nase weggespitzelt, Aues Angreifer hätte ins leere Tor einschieben können.

Sean Seitz (Aue) hat sich gegen Leon Guwara (Ingolstadt, rechts) durchgesetzt und zieht ab.

Thiel sorgt für Auer Jubel-Ekstase

Die zweite Hälfte war über weite Strecken geprägt von den Abwehrreihen und zahlreichen Halbchancen. Aue war bemüht, kombinierte sich teils gefällig ins gefährliche Drittel, scheiterte aber immer wieder mit dem finalen Pass. Allerdings ließen sie selbst auch kaum Abschlüsse zu.

Als alles nach einem 0:0 aussah, schlug doch noch der Augenblick von Maximilian Thiel. Erst 100 Sekunden auf dem Feld wurde er zum umjubelten Matchwinner. Nach einer Flanke von Linus Rosenlöcher versuchte es der ebenfalls eingewechselte Steffen Meuer am Rand des Sechzehners mit einem Fallrückzieher. Sein missglückter Versuch rutschte durch bis an den langen Pfosten, wo ihn Thiel aus drei Metern über die Linie drückte. In der Nachspielzeit warf Ingolstadt noch einmal alles nach vorne. Aue aber konnte auch die letzten Angriffe abwehren.

Thiel macht das Ding: In der 90. Minute sorgt Aues Angreifer für das 1:0

