Fußball | 3. Liga Erzgbirge Aue - Trainer Härtel feiert Debüt bei einer "Wundertüte" Stand: 15.01.2025 15:35 Uhr

Nach einer kurzen, knackigen Vorbereitung startet Erzgebirge Aue am Freitag in die Rückrunde. Beim ersten Spiel von Trainer Jens Härtel geht es zu Hannover 96 II.

Jens Härtel, Trainer des FC Erzgebirge Aue, stochert bei der Vorbereitung auf sein erstes Pflichtspiel für die Sachsen am Freitagabend unter Flutlicht im Nebel. "Man weiß nicht, was einen erwartet", sagte der 55-Jährige am Mittwoch (15. Januar 2024).

Die zweiten Mannschaften sind Fluch und Segen zugleich: Die taktische Vorbereitung auf den Gegner hält sich in Grenzen, weil nie klar ist, ob Profis der Ersten dabei sind oder U19-Talente Männer-Erfahrung schnuppern werden. Was erschwerend hinzukommt: Die Zweitliga-Profis haben einen neuen Trainer und der hat zuletzt Kicker aus der Zweiten mit ins Trainingslager beordert. Welche Auswirkungen dies auf den Kader der Drittliga-Mannschaft haben wird, zeigt sich spätestens am Freitag eine Stunde vor dem Anpfiff (19 Uhr, live hören und im Ticker in der SpiO-App).

Jens Härtel ist seit Anfang des Jahres Chefcoach in Aue. Seine Ideen sollen dem Team neue Impulse geben.

Stefaniak und Seitz fehlen in Hannover

Auch Härtel hat noch einige Fragezeichen, wenn es um die Aufstellung geht. "Wir haben mit einigen Kranken zu kämpfen", berichtet er bei seiner ersten Spieltags-Pressekonferenz. Marvin Stefaniak ist immer noch nicht vollständig genesen und wird frühestens nächste Woche ins Training einsteigen. Auch Sean Seitz wird den Rückrunden-Auftakt krank verpassen. Dagegen dürften Boris Tashchy (Rippe) und Kilian Jakob (Ferse) rechtzeitig fit werden. Beide fehlten am Dienstag beim Training, kehrten aber am Mittwoch auf den Platz zurück – und hatten ordentlich mit Widrigkeiten zu kämpfen.

Härtel erwartet seifigen Untergrund

Der Winter hat Aue und die Plätze fest im Griff. Der Untergrund war – im Gegensatz zum Trainingscamp in der Türkei – alles andere als erste Sahne. "Der Platz war nicht in einem Top-Zustand – das wird in Hannover wohl nicht anders sein. Wir werden Lösungen finden und die Bedingungen annehmen müssen", sagt Härtel, der einen "sehr seifigen" Untergrund erwartet.

Standards auf der Agenda

Der Trainer legte den Fokus in der Mini-Vorbereitung auf Standards. Das war in der Hinrunde oft die Schwäche der Veilchen, die viele Gegentore nach ruhenden Bällen kassierten. Die Achterbahnfahrt, die die Mannschaft noch unter Pavel Dotchev hinlegte, spiele dagegen keine Rolle mehr. "Jeder, der länger im Fußball unterwegs war, weiß, dass es solche Phasen geben kann", so Härtel, der mit dem aktuellen Leistungsstand seiner Mannschaft zufrieden ist: „Die Jungs sind willig und nehmen die Sache an.“

Erzgebirge Aue liebäugelt noch mit dem Aufstieg. Der Relegationsplatz ist zur Halbzeit nur drei Punkte entfernt. Und: Härtel kann Aufstieg. Der Trainerfuchs führte einst schon Hansa Rostock und den 1. FC Magdeburg in die zweite Bundesliga.

Sanny Stephan