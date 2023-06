Basketball | BBL Erster Neuzugang für Syntainics MBC Stand: 28.06.2023 11:13 Uhr

Das Team des Syntainics MBC nimmt langsam Form an: Acht Spieler haben die Weißenfelser aktuell unter Vertrag. Der erste Neuzugang kommt aus den USA und spielte zuletzt in Finnland.

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Wie die Weißenfelser am Mittwoch (28.06.2023) bekannt gaben, wird der US-Amerikaner Johnathan Stove künftig das "Wölfe"-Trikot tragen.

"Körperlich starker, vielseitiger Guard"

Aufbauspieler Stove ist 27 Jahre alt, 1,93 Meter groß und spielte zuletzt beim finnischen Erstligisten BC Nokia. Beim MBC unterschrieb er einen Einjahresvertrag. Trainer Predrag Krunic freut sich auf den Neuzugang: "Er ist ein körperlich starker und, wie seine Statistiken belegen, ein vielseitiger Guard. Er kann gut mit dem Ball umgehen und spielt mit viel Energie in Offensive wie Defensive", wird der MBC-Headcoach in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Stationen in Albanien, Israel und Finnland

Mit BC Nokia erreichte Stove in der vergangenen Saison das Playoff-Viertelfinale der "Korisliiga". In 32 Spielen der vergangenen Saison kam Stove auf durchschnittlich 16,8 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,4 Assists. Vor seiner Zeit in Finnland spielte der US-Amerikaner in der US-Collegeliga University of Louisiana at Lafayette. Seit 2021 spielte er in Albanien (Vllaznia Shkodra), Israel (Hapoel Galil Elyon) und Finnland.

Der bisherige MBC-Kader

dh/pm