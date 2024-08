Boxen | Gala in Magdeburg Erst "ausgeknockt", jetzt topfit: Fress und Dzemski steigen Samstag in den Ring Stand: 21.08.2024 13:55 Uhr

Mit Verspätung in den Ring: Eigentlich sollten Roman Fress und Marlon Dzemski schon im Juni kämpfen, damals waren beide Boxer "ausgeknockt". Dem neuen Versuch am Samstag steht nichts im Weg. Das machten die beiden Hauptkämpfer am Mittwoch klar.

Die Titelkämpfe von Roman Fress und Marlon Dzemski gehen am Samstag (24. August 2024, live bei SPORT IM OSTEN) mit mehr als zwei Monaten Verspätung bei der Box-Gala in Magdeburg über die Bühne.

Fress mit "Eisenhand" zum Titel?

Cruisergewichtler Roman Fress trifft im Kampf um den WBC-International-Titel auf den gebürtigen Ravensburger Yasir Basar und scherzte bei der Pressekonferenz am Mittwoch (21.08.2024): "Meine Hand wurde ausgewechselt. Ich habe jetzt eine Eisenhand mit ein paar Metallplatten." Tatsache: Fress musste an der Hand operiert werden. Alles sei gut verlaufen und er sei bereit für den Kampf gegen den ungeschlagenen Basar, erklärte Fress.

Sein Kontrahent war erst im vergangenen Jahr nach vierjähriger Pause in den Ring zurückgekehrt und wurde für den Kampf extra von seinem Arbeitgeber freigestellt. Der Produktionsarbeiter konnte sich so ungestört auf den Kampf gegen Fress vorbereiten. "Vielen Dank an meinen Arbeitgeber", sagte Basar, der den Kampf als große Chance sieht und die Verschiebung rückblickend sogar als Vorteil wertet: "Es war gut für uns. Wir konnten an gewissen Sachen arbeiten und haben leistungstechnisch noch was draufgelegt,"

Neuer Gegner für Dzemski

Den zweiten Hauptkampf des Abends bestreitet Marlon Dzemski, allerdings nicht wie geplant gegen Philipp Schuster. Weil der den Fight um die Deutsche Meisterschaft im Super-Weltergewicht absagen musste, bekommt der 21-jährige Polizist Dzemski jetzt Marco Martini vor die Fäuste. "Für uns war es Schock, dass Philipp abgesagt hat", gestand Trainer und Vater Dirk Dzemski. Sein Sohn habe sich aber schnell auf den neuen Gegner, der Rechtsausleger ist, eingestellt.

"Nach dem guten Sparring von Marlon bin ich etwas ruhiger und guter Dinge, dass Marlon als Sieger rausgeht." Für den 21-Jährigen ist es der erste Titelkampf und der erste Kampf über zehn Runden. Für Dzemski Senior wird es auch ein Wiedersehen mit Francesco Pianeta, der einst auch beim SES-Boxstall trainierte und nun Martini als Trainer betreut.

Die Kämpfe im Überblick

Erster Hauptkampf: WBC International Championship

Roman Fress vs. Yasin Basar (Ravensburg)

Zweiter Hauptkampf: Deutsche Meisterschaft im Super-Weltergewicht

Marlon Dzemski (Görzig) vs. Marco Martini (Wuppertal)

Halb-Schwergewicht

Michael Eifert (Bautzen) vs. Carlos Jimenez (Venezuela)

Artur Reis vs. Yevgenii Makhtelenko (Ukraine)

Super-Mittelgewicht

Robin Rehse (Ballenstedt) vs. Pavel Albrecht (Tschechien)

Max Suske (Stralsund) vs. Ladislav Mohler (Tschechen)

Artur Henrik (Bremen) vs. Humberto Diaz (Venezuela)

Super-Weltergewicht

Richard Meinecke (Nordhausen) vs. Bazargur Jugder (Tschechien)

Super-Leichtgewicht

Rudolf Hoffmann (Leichtgewicht) vs. Eduardo Cordovez (Venezuela)

SpiO