Fußball | Regionalliga Endet die Torflaute von Chemie Leipzig in Meuselwitz? Stand: 06.10.2023 23:37 Uhr

Es klemmt im Abschluss bei der BSG: nur sieben Tore in neun Spielen gelangen den Grün-Weißen, in den letzten drei Partien wollte der Ball gar nicht mehr rein. Am Sonntag (13:30 Uhr im Live-Ticker auf sport-im-osten und in der SpiO-App) reist Chemie Leipzig zum ZFC Meuselwitz, wo man die letzten drei Spiele gewinnen konnte. Platz da wieder der Knoten?

Ladehemmung bei der BSG Chemie Leipzig: Die Leutzscher treffen das Tor nicht mehr, blieben in den letzten drei Partien ohne eigenen Treffer und folglich auch ohne Sieg. Nach den Nullnummern gegen den Berliner AK und in Zwickau setzte es vergangene Woche gegen die VSG Altglienicke eine 0:3-Niederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass vor allem in Zwickau und auch gegen Altglienicke bei einer besseren Chancenverwertung mehr möglich gewesen wäre. Trainer Miroslav Jagatic analysierte: "Wir müssen vor dem Tor cleverer sein, belohnen uns nicht. Aber so ist Fußball, wir werden uns auch in Zukunft wieder belohnen." Mit zwölf Punkten ist sein Team dennoch im Soll.

Miroslav Jagatic sicher: "Wir werrden uns auch wieder belohnen."

Chemie-Coach Jagatic: "Absolutes Spiel auf Augenhöhe"

Am Sonntag geht es nun zum kleinen Nachbarschaftsduell nach Meuselwitz. Die Partie auf der Glaserkuppe ist immer ein Zuschauermagnet, auch diesmal werden sicher um die 2.000 Fans da sein, ein Großteil davon aus Leipzig. Im Vorverkauf gingen 500 Tickets über den Tisch, den Gästen stehen 1.200 zu, die sie sicher auch ausschöpfen werden. Geschenkt werden die Leutzscher aber nichts bekommen, denn der ZFC präsentierte sich in dieser Saison bisher als kompakte Einheit und lehrte einige Teams bereits das Fürchten. Das weiß auch Jagatic, der ein "absolutes Spiel auf Augenhöhe erwartet". "Das kann auf beide Seiten kippen, da werden Nuancen entscheiden. Der ZFC ist sehr stark, hat eine gute Struktur und eine Mannschaft mit einer guten Mischung, auch mit erfahrenen Spielern. Wir müssen und werden aber unsere Hausaufgaben machen und wollen auf alle Fälle was mitnehmen."

Es wird wieder eng und packend, wie hier im Septmeber des Vorjahres.

Schlüsselspieler Bury fehlt weiter

Weiterhin fehlen wird Alexander Bury, der seit Mitte August nicht mehr im Einsatz war. Neben seiner Knieprellung hat er sich eine Grippe eingefangen. "Wir versuchen alles, es wird aber nicht für Meuselwitz und wohl auch nicht in den nächsten Wochen reichen. Er fehlt uns sehr, vor allem in den entscheidenden Situationen. Er ist ein absoluter Schlüsselspieler, bindet zwei, drei Gegner." Und auch Janik Mäder steht nicht zur Verfügung. Nachdem sich der Mittelfeldmann zurückgekämpft hatte, knickte er vor dem Altglienicke-Spiel um.

Alexander Bury fehlt den Leipzigern seit fast zwei Monaten.

Meuselwitz freut sich auf Fest

Bei den Gastgebern sind alle Mann fit, bis auf ausgerechnet den Ex-Chemiker Ben Keßler, der sich mit einer Schambeinentzündung herumplagt. Vorfreude herrscht bei den Thüringern dennoch. "Wir haben zwei ebenbürtige Mannschaften, freuen uns auf die vielen Fans von Chemie. Das wird ein toller Rahmen", so Trainer Martin-Georg Leopold, der sich nicht in die Karten schauen lassen wollte. Nur so viel: "Chemie ist unangenehm zu bespielen. Wir müssen sehen, wie wir uns taktisch drauf einstellen."

Last-Minute-Sieg für Chemie im Vorjahr

Ein Blick in die Bilanz verrät: Der ZFC Meuselwitz hat vor etwas mehr als sechs Jahren zum letzten Mal einen Heimsieg gegen die Leipziger feiern können. Beim 4:1 gehörte Yanik Mäder zu den Zipsendorfer Torschützen, der Mittelfeldmann spielt mittlerweile bei der BSG Chemie eine wichtige Rolle im Mittelfeld. Danach hagelte es für den ZFC drei Heimniederlagen, besonders schmerzhaft war die im Vorjahr, als Denis Jäpel in der Nachspielzeit nach einem stark herausgespielten Konter das goldene Tor erzielte. Aus den letzten fünf Begegnungen holten die Leutzscher vier Siege und ein Unentschieden.

rei