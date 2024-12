Eishockey | DEL2 Eislöwen und Füchse feiern - Eispiraten gehen leer aus Stand: 22.12.2024 19:56 Uhr

Zum 4. Advent haben Tabellenführer Dresden und Weißwasser ihren Fans vorweihnachtliche Geschenke beschert. Für den Anhang aus Crimmitschau gab es allerdings keinen Grund zum Feiern.

Eislöwen schlagen auch Kaufbeuren

DEL2-Spitzenreiter Dresdner Eislöwen hat seine Erfolgsserie auf vier Siege ausgebaut. Das Team von Trainer Sundblad setzte sich am Sonntagabend klar mit 4:1 gegen den ESV Kaufbeuren durch.

LeBlanc (8.) hatte die Elbestädter vor heimischer Kulisse in Front gebracht, die jedoch nur 70 Sekunden Bestand hatte. Turnbull (16.) gelang aber noch vor der ersten Sirene die erneute Führung. Im zweiten Drittel erhöhten die Eislöwen weiter den Druck (13:3 Torschüsse) und belohnten sich mit dem Treffer von Suvanto (35.) zum 3:1. Im Schlussabschnitt warf Kaufbeuren nochmals alles nach vorn. Trotz 17 ESV-Torschüssen blieb das Dresdner Tor wie vernagelt. Stattdessen traf Yogan noch in den leeren Kasten (60.).

Füchse ringen Landshut nieder

Auch die Lausitzer Füchse konnten einen Sieg vor der Weihnachtsbescherung einfahren. Gegen den EV Landshut behielt das Team aus Weißwasser knapp mit 4:3 die Oberhand.

Beide Kontrahenten lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch, den Beaudry (6.) und Knobloch (8.) zur 2:0-Führung der Ostsachsen nutzten. Nach dem Anschluss der Gäste (13.) drehte Landshut im Mitteldrittel weiter auf und vergab gute Chancen zum Ausgleich. Den nächsten Treffer markierte jedoch Weißwasser durch Jahnke (37.). Allerdings ließ der EVL nicht locker und schaffte per Doppelschlag das 3:3 (42./47.). Dass am Ende dennoch drei Punkte im Fuchsbau blieben, war Scheidl zu verdanken, der in der 49. Minute den Sieg perfekt machte.

Crimmitschau gerät gegen Kassel unter die Kufen

Die Eispiraten Crimmitschau haben indes die nächste Niederlage einstecken müssen. Im Heimduell gegen die Kassel Huskies zog das DEL2-Schlusslicht mit 1:5 den Kürzeren.

4.085 Zuschauer im Sahnpark sahen einen Blitzstart der Gäste, die bereits nach 4:09 Minuten mit 2:0 in Führung lagen. Die überforderten Eispiraten blieben auch in der Folge harmlos (5:15 Torschüsse im ersten Drittel) und fingen sich danach drei weitere Gegentreffer (34./41./43.) – zwei davon in Unterzahl. Obwohl die Huskies auch im Schlussabschnitt dominierten, sorgte Wagner (48.) im Powerplay zumindest für den Ehrentreffer der Crimmitschauer.

