Handball | Bundesliga Eisenachs Trainer Misha Kaufmann auf dem Absprung? Stand: 04.12.2024 11:48 Uhr

Er steht für den Erfolg der Handballer des ThSV Eisenach: Trainer Misha Kaufmann. Doch im Sommer soll nach Medienberichten Schluss sein, trotz laufenden Vertrages. Der Verein will sich offiziell erst im Januar äußern.

Verlässt Aufstiegsheld Misha Kaufmann im kommenden Sommer den ThSV Eisenach trotz laufenden Vertrages bis 2027? Die Erfolge des Schweizers bei den Thüringern sollen andere Bundesligisten wie Stuttgart oder die Rhein-Neckar Löwen aufmerksam gemacht haben.

ThSV Eisenach: Keine Bestätigung und kein Dementi

ThSV-Mediendirektor Jannis Gante wollte einen bevorstehenden Wechsel Kaufmanns so nicht bestätigen. Auf Anfrage von SPORT IM OSTEN erklärte er: "Wir werden dazu offiziell vor Januar nichts sagen und behandeln es wie Gerüchte, die es auch schon über einige unserer Spieler gegeben hatte. Er hat Vertrag bis 2027 und wir gehen offiziell davon aus, dass der erfüllt wird. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Dezember, wo sechs Spiele in 18 Tagen anstehen."

Dennoch scheint klar, dass im Hintergrund bereits über die Wechselmodalitäten gesprochen wird. Da Kaufmann aber bis 2027 noch Vertrag in Eisenach hat, wäre bei einem vorzeitigen Wechsel auch eine Ablöse fällig. Zuerst hatten Sport-Bild und handball-world.com über einen möglichen Wechsel berichtet.

Misha Kaufmann überzeugt auch in dieser Saison mit dem ThSV Eisenach.

ThSV unter Kaufmann mit starker Saison

Mit dem 40-jährigen Schweizer kam der Erfolg zurück nach Eisenach. Im Oktober 2021 unterschrieb Kaufmann in der Wartburgstadt und schaffte nach einem nervenaufreibenden Krimi in Coburg 2023 den Sprung in das Handball-Oberhaus. Dort gelang als Aufsteiger in der ersten Saison der Klassenerhalt.

In der laufenden Spielzeit steht der ThSV Eisenach aktuell bei starken 12:12 Punkten und Platz zehn, feierte zuletzt Siege gegen Spitzenreiter MT Melsungen und im Ostderby beim SC DHfK Leipzig. Ein Weggang des Trainers im kommenden Sommer wäre für die Eisenacher ein herber Verlust.

SpiO