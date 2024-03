Boxen | Junioren-WM in Stralsund "Ein Typ wie Henry Maske" - Max Suske vor größtem Kampf der Karriere Stand: 14.03.2024 11:03 Uhr

Erster Titelkampf für Box-Hoffnung Max Suske: Der Stralsunder ist in seiner Heimat erstmals Hauptkämpfer und sein Trainer zieht schon prominente Vergleiche. Außerdem boxt u.a. Peter Kadiru. "Sport im Osten" überträgt den Kampfabend im Livestream.

Georg Bramowski hat schon richtig viel gesehen – der Boxtrainer bestritt mit Dominic Bösel, mit Arthur Abraham, Yoan Pablo Hernandez, Jack Culcay oder Karo Murat in der ganzen Welt WM-Kämpfe, betreute Dutzende Boxer, saß hunderte Mal in der Ringecke. Denkt Bramowski an Supermittelgewichtler Max Suske, zieht er einen besonderen Vergleich: "Max ist ein Typ wie Henry Maske", sieht der erfahrene Trainer Parallelen zur mittlerweile 60-jährigen Box-Legende.

Suske: "Werde mein Leben da reinhauen"

Max Suske ist erst 21 Jahre alt und am Samstag (16.03.2024) bereits Hauptkämpfer beim Boxabend in seiner Heimatstadt Stralsund. In seinem zehnten Profikampf geht es für Suske bereits um die Junioren-Weltmeisterschaft des Weltverbandes WBC. "Ich werde mein Leben da reinhauen", verspricht der Boxer vor seinem ersten Titelkampf. "Ich habe so hart trainiert, mich kann an dem Abend keiner schlagen."

Max Suske (2.v.l.) mit Trainer Georg Bramowski (re.).

Gegner von Suske, der mit einer Bilanz von bisher acht Siegen aus neun Kämpfen in den Ring steigt, ist Leonel Eduardo Avila aus Argentinien. Der 23-Jährige erlebt bereits seinen dritten Titelkampf und ist bereits in zwölf Kämpfen erfahren, neun Duelle gewann er.

Bramowski: "Absoluter Gentlemen-Typ"

Insgesamt stehen bei dem Kampfabend, den "Sport im Osten" ab 20 Uhr im Livestream überträgt, elf Kämpfe auf dem Programm. Mit dabei auch die erfahrenen Schwergewichtler Peter Kadiru (18 Kämpfe, 17 Siege) und der in 22 Kämpfen ungeschlagene Supermittelgewichtler Simon Zachenhuber. Doch den krönenden Abschluss soll Suske zeigen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ich mit meinen neun Profikämpfen den Hauptkampf bestreiten darf", sagt der Lokalmatador vier Tage vor der Boxnacht auf einer Pressekonferenz. Und genau diese Bescheidenheit schätzt Trainer Bramowski, wenn er sagt: "Max ist ein Typ wie Henry Maske, ein absoluter Gentlemen-Typ, höflich, vorbildlich, charmant."

Im Ring will Suske aber ein anderes Gesicht zeigen: "Wir waren jetzt zweieinhalb Monate im Training. Da hat sich sehr viel Spannung angesammelt. Ich bin froh, dass ich das am Samstag rauslasen kann."

Auch Peter Kadiru steigt am Samstag in Stralsund in den Ring.

Auch Kadiru, Zachenhuber und Kiskyol im Ring - und im Livestream

In dem auf zehn Runden angesetzten Junioren-WM-Kampf bestreitet Suske den bisher größten Kampf seiner Karriere. "Sport im Osten" überträgt im Livestream insgesamt fünf Duelle: Neben Suske noch den IBF-Interconti-Kampf zwischen Peter Kadiru und Victor Emilio Ramirez (35 Kämpfe, 30 Siege, 1 Remis), das Duell zwischen Simon Zachenhuber und Nick Morsink (15 Kämpfe, 14 Siege), die deutsche Schwergewichts-Meisterschaft zwischen Viktor Jurk aus Flensburg (6 Kämpfe, 6 Siege) und Dominic Vial (16 Kämpfe, 11 Siege) und die WIBF-Frauen-WM im Leichtgewicht zwischen Dilar Kisikyol aus Hamburg (9 Kämpfe, 9 Siege) und Maria Gabriela Nunez aus Argentinien (23 Kämpfe, 8 Siege, 3 Remis).

