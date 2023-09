Fußball | Regionalliga Eilenburg strebt bei Viktoria nächste Überraschung an Stand: 15.09.2023 08:26 Uhr

Der 3:2-Erfolg gegen Hertha BSC II war eine große Überraschung, nun will der FC Eilenburg bei Viktoria Berlin nachlegen. Allerdings muss Trainer Sascha Prüfer seine Startelf umbauen.

Nach dem 3:2-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC will der FC Eilenburg am Sonntag bei Viktoria Berlin (Anstoß: 13 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) die nächste Überraschung landen. "Wir müssen unsere Gedanken beisammen haben und den Hertha-Sieg vernünftig einordnen", mahnte Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer im Gespräch mit Sport im Osten. Gegen die Hauptstädter habe seine Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt, allerdings würden solche Erfolge "nicht alltäglich sein", so Prüfer.

Prüfer über Viktoria Berlin: "Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis"

Mit dem ersten Saisonsieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Hertha-Nachwuchs kletterten die Eilenburger in der Tabelle immerhin auf den 16. Platz. Nun treffen sie auf eine weitere Berliner Mannschaft, die aber ganz anders auftreten wird: Viktoria hat nach sechs Saisonspielen ein geradezu bemerkenswertes Torverhältnis von 5:3. Heißt: Gerade einmal 1,33 Tore sind im Schnitt in Spielen mit Viktoria-Beteiligung gefallen. "In der Wirtschaft würde man sagen: gutes Preis-Leistungs-Verhältnis", so Sascha Prüfer über den kommenden Gegner, der aus seiner Kompaktheit auch ein eigenes Selbstverständnis gezogen habe. Dagegen eine Lösung zu finden, sei die große Aufgabe am Sonntag.

Zwei angeschlagene Spieler, Schlicht kehrt zurück

Personell sieht es beim FC Eilenburg derweil nicht ganz so gut aus wie zuletzt. Zwei Spieler hätten muskuläre Probleme, sagte Prüfer, ohne Namen zu nennen. Beide Spieler seien fraglich. Nachdem der Coach in der Regionalliga zuletzt zweimal dieselbe Startformation aufs Feld schickte, kündigt er diesmal Wechsel an - ebenfalls, ohne konkret zu werden. Immerhin wird Mittelfeldspieler Michael Schlicht in den Kader zurückkehren, nachdem er am vergangenen Wochenende beim 10:0-Kantersieg im Landespokal gegen Sebnitz wegen einer Erkältung pausiert hatte. Auch Philipp Sauer steht wieder zur Verfügung.

Stabilität müsse eine Stärke werden, zugleich sei seine Mannschaft im Defensiv-Verbund - Abwehrkette plus defensives Mittelfeld - noch "in der Findungsphase", sagte Prüfer. Da gebe es Möglichkeiten für Spieler, die "nah dran" seien. Man darf interpretieren: Prüfer will den Wettbewerb um die Startplätze entfachen. Bezüglich der Offensive sei er schon ganz "optimistisch" - was er mit Blick auf 16 erzielte Tore in den letzten drei Pflichtspielen auch sein kann.

