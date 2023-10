Fußball | 3. Liga | Live am Sonnabend ab 14:00 Uhr im MDR Fernsehen Dynamo winkt gegen Münster Rekord - Bangen um Kutschke Stand: 19.10.2023 20:39 Uhr

Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden ist derzeit zuhause eine Macht. Sogar ein Rekord winkt. Dazu müsste aber mit Aufsteiger Münster am Sonnabend ein Gegner geschlagen werden, der zuletzt zwei Ost-Teams einschenkte.

Fußball-Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden bangt vor dem Duell mit Aufsteiger Preußen Münster um Kapitän Stefan Kutschke. Der Angreifer habe muskuläre Probleme im Oberschenkel: "Er hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Da müssen vor schauen, ob wir das Risiko eingehen wollen", sagte Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Anpfiff gegen Münster ist am Sonnabend (14:00 Uhr/live im MDR Fernsehen und in der SpiO-App).

Wer ersetzt Kraulich?

Mit Dennis Borkowski ist der Einsatz eines weiteren Angreifers ebenfalls unsicher. Der 23-Jährige brachte vom 3:2 beim SSV Ulm eine Knöchelverletzung mit: "Er hat heute mit der Mannschaft trainiert, das sah gut aus, aber ich weiß nicht, wie das Sprunggelenk reagiert'", so das Bulletin von Markus Anfang. Alternativen sind Manuel Schäffler und Robin Meißner, der von einer Knieverletzung wieder genesen ist. Die Verteidigung muss Dynamo auf jeden Fall neu justieren. Innenverteidiger Tobias Kraulich zog sich in Ulm eine Oberschenkelverletzung zu. Als Ersatz stehen Lars Bünning und Uwe Ehlers bereit.

Gelingt Dynamo der Nachwende-Rekord an Heimsiegen?

Gegen Preußen kann die SGD einen Nachwende-Rekord aufstellen: Zehn Heimsiege in Folge gelangen nach Auskunft der Schwarz-Gelben noch nie. In den vergangenen neun Begegnungen schossen die Dynamos sogar jeweils mindestens zwei Tore. Eine Info, über die sogar Coach Anfang überrascht war. Der Allzeit-Rekord stünde übrigens bei 15 Siegen am Stück, im Zeitraum von Oktober 1976 bis zum März 1977. Fast nebenbei ist Dynamo auch in den ersten drei deutschen Ligen, mit fünf Heimspielsiegen in dieser Saison, die Nr. 1.

Münster verlor zuletzt nur gegen Bayern München

Mit Preußen Münster kommt ein Gegner, der zwar Aufsteiger ist, aber auch viel Aufstiegseuphorie mit in die 3. Liga genommen hat. In den vergangenen sieben Pflichtspielen konnte nur Bayern München das einstige Gründungsmitglied der Bundesliga bezwingen. In einer DFB-Pokal-Nachholpartie unterlagen die Westfalen dem bayrischen Starensemble 0:4. Zuletzt rettete das Team von Sascha Hildmann gegen 1860 München mit einem späten Treffer zum 1:1 noch einen Punkt. Davor gelangen Münster zwei spektakuläre Siege: 4:1 beim Halleschen FC und 4:0 gegen den FC Erzgebirge Aue. 8:1-Tore gegen zwei Teams aus dem Osten.

Gegen Nationalspieler Jamal Musial (li.) und Bayern München hatten die Preußen zuletzt das Nachsehen.

Münster mit vielen Offensivaktionen - Batmaz mit fünf Toren

So gesehen muss sich Dynamo warm anziehen. Auch Verteidiger Claudio Kammerknecht hat das registriert. Er sagte dem MDR: "Es wird ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir gehen mit vollem Fokus rein, weil wir wissen, dass das ein sehr, sehr guter Gegner ist." Markus Anfang hat bei den Daten der Preußen Bemerkenswertes entdeckt: "Die haben die zweitmeisten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner, die haben die meisten Schüsse auf das Tor." Das komme auch, weil sie mit zwei hoch stehenden Außenverteidigern agieren würden. Im Angriff ist Malik Batmaz gerade kaum zu halten, gegen Halle und Aue erzielte er satte fünf Treffer.

Bisher nur eine SGD-Niederlage

Die Dresdner Bilanz gegen Münster kann sich allerdings auch sehen lassen. In acht Begegnungen kassierten die Sachsen nur eine Niederlage. Das letzte Duell entschied man 2016 mit 3:2 in Münster für sich. Von damals noch mit dabei: Angreifer Stefan Kutschke und Offensivmann Niklas Hauptmann. Kurios: Der gerade für die Nationalmannschaft nominierte Robert Andrich saß bei Dynamo auf der Bank.

Gegen Münster tritt Dynamo mit einem Sondertrikot an, um ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt zu senden: "Love Dynamo - Hate Racism".

cke