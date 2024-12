Hallenfußball | Traditionsmannschaften Dynamo vs. FCM eröffnet Walter-Fritzsch-Turnier Stand: 12.12.2024 15:53 Uhr

Der Spielplan für das Walter-Fritzsch-Turnier steht. Am Samstag steigt das Turnier für Traditionsmannschaften. Dabei kommt es u.a. zu den brisanten Duellen Dynamo vs. FCM, Borussia Dortmund vs. Hamburger SV und Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau. SPORT IM OSTEN zeigt das Turnier im Livestream.

Am 14. Dezember gibt es in der Ballsportarena Dresden wieder feinen Budenzauber zu erleben. Insgesamt acht Mannschaften treten beim Walter-Fritzsch-Turnier an. Gejagt wird Titelverteidiger Dynamo Dresden. Und die Dresdner dürfen gleich das Eröffnungsspiel spielen. Ab 13:30 Uhr treffen Lars Jungnickel, Sascha Pfeffer, Marc Hensel und Co. auf das Traditionsteam des 1. FC Magdeburg. Ein echter Oberliga-Klassiker zum Turnier-Auftakt. Bei SPORT IM OSTEN gibt es das gesamte Turnier im Livestream zu sehen.

Zu weiteren Klassiker-Duellen kommt es in Gruppe A beim Aufeinandertreffen von Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC. In Gruppe B treffen die alten Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Hamburger SV aufeinander. Bei Borussia Dortmund gebe es nach Aussage von Organisator Grell die feste Zusage von Jan Koller. Außerdem kommt es zum durchaus brisanten Westsachsenduell der Traditionsmannschaften von Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau. Bei Aue stehen unter anderem Khvicha Shubitidze, Pierre Le Beau und Skerdilaid Curri im Kader, bei Zwickau haben sich Ronny König, Nils Miatke und Davy Frick angekündigt.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A



Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg

Carl Zeiss Jena

Chemnitzer FC

Gruppe B



Borussia Dortmund

Erzgebirge Aue

Hamburger SV

FSV Zwickau

Spielplan des Traditionsturniers

Vorrunde





13:30 Uhr: Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg

13:42 Uhr: Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC

13:54 Uhr: Borussia Dortmund vs. Erzgebirge Aue

14:06 Uhr: Hamburger SV vs. FSV Zwickau

14:18 Uhr: Dynamo Dresden vs. Carl Zeiss Jena

14:30 Uhr: 1. FC Magdeburg vs. Chemnitzer FC

14:42 Uhr: Borussia Dortmund vs. Hamburger SV

14:54 Uhr: Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau

15:06 Uhr: Chemnitzer FC vs. Dynamo Dresden

15:18 Uhr: Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg

15:30 Uhr: FSV Zwickau vs. Borussia Dortmund

15:42 Uhr: Hamburger SV vs. Erzgebirge Aue

Finalrunde



16:25 Uhr: Halbfinale 1 - Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B

16.40 Uhr: Halbfinale 2 - Zweiter Gruppe A vs. Sieger Gruppe B



16:55 Uhr: Neunmeterschießen um Platz 7 - Vierter Gruppe A vs. Vierter Gruppe B

17:05 Uhr: Neunmeterschießen um Platz 5 - Dritter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B



17:15 Uhr: Spiel um Platz 3 - Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2



17:35 Uhr: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2

Wer auf einen Einsatz von Ulf Kirsten im schwarz-gelben Trikot gehofft hatte, wird leider enttäuscht. Zwar versicherte Axel Keller, der die Dynamos aufs Feld führen wird, im Vorfeld er habe für Kirsten "immer einen Trikotsatz dabei", der ehemalige Bundesliga-Torschützen-König lehnte aber ab. "Wenn es einen Ehren-Anstoß gibt, würde ich auf dem Platz stehen. Sonst nicht. Ich habe die letzten fünf Jahre nicht mehr vor einen Ball getreten, außer mit meinem kleinen Enkel im Garten", so der 58-Jährige. "Es geht nicht mehr und ich will nicht mehr", schob er nach. In der Ballsportarena wird er dennoch dabei sein: Kirsten ist Schirmherr der Veranstaltung.

Schirmherr ja, Spieler nein: Ulf Kirsten

