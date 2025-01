Fußball | 3. Liga Dynamo vor Cottbus: "Müssen aus Köln-Niederlage lernen" Stand: 23.01.2025 00:05 Uhr

Bei Dynamo Dresden beginnt so langsam die Vorbereitung auf ein Ost-Derby, das überraschenderweise auch als Spitzenspiel fungiert. Die Partie bei Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus (Sa., live im MDR). Kapitän Kutschke hofft auf einen Lerneffekt nach dem 2:3 gegen Viktoria Köln. Er könnte ebenso mit dabei sein wie Winter-Neuzugang Mika Baur. Dessen Weltmeister-Vater unterstützte den Transfer.

Vor dem Drittliga-Topspiel bei Tabellenführer FC Energie Cottbus (Sa., 14:00 Uhr live im MDR Fernsehen) hofft Dynamo Dresden auf einen positiven Effekt aus der Startniederlage 2025. Da gab es gegen Viktoria Köln ein 2:3.

Dynamos Stürmer Stefan Kutschke hofft, dass sein Team aus der ersten Heimniederlage der Saison gelernt hat.

Stefan Kutschke fordert "Wille, Einsatz, Leidenschaft"

Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke sagte am Mittwoch: "Wir müssen aus dem Spiel lernen. Wie gehen wir als Gruppe damit um?" 'Nach der Gelbsperre für Angreifer Christoph Daferner gilt das SGD-Urgestein als ein Kandidat für die Startelf. Für ihn entscheidend im Ostduell am Samstag: "Wille, Einsatz, Leidenschaft, völlige Hingabe für die 90 Minuten und sein Team". Kutschke-Tugenden. Es käme im Stadion der Freundschaft "nicht großartig darauf an, ob man sich mit einer tollen Kombination hinten heraus spielt."

"Langsam unheimlich'"

Die Performance der Neuankömmlinge in der Liga beschäftigt den 36-Jährigen: "Es ist schon langsam unheimlich, dass immer die Aufsteiger die 3. Liga aufmischen." Nach 20 Spieltagen sei die Leistung von Cottbus "kein Glück oder Zufall". Sie nähmen "den Flow gerade mit und präsentieren sich sehr, sehr stark".

Neuzugang Mika Baur: Weltmeister-Papa riet zu Dynamo

Einer, der wieder in den Flow kommen möchte, ist Mika Baur. Der von Zweitligist SC Paderborn ausgeliehene 20-Jährige feierte gegen Viktoria Köln ein verheißungsvolles Debüt. Er ist der Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur. Der begleitete seinen Sohn auch mal auf Jugendturniere. Die Option eines Dynamo-Wechsels fand viel Anklang in der Familie: "Papa hat mir auch dazu geraten. Er war begeistert, er wusste, was Dresden für ein Verein ist." Man werde Markus Baur "bestimmt auch mal im Stadion sehen".

Mika Baur (re.) feierte sein Dynamo-Debüt gegen Viktoria Köln.

Dass er schon beim SC Freiburg II mit Dynamos Trainer Thomas Stamm zusammen gearbeitet hat, sei "kein Nachteil. Viele Abläufe sind ähnlich". Die Eingewöhnung mache es "einen Tick einfacher". Der Kontakt zu Stamm "war nie so richtig weg". Schon beim Dynamo-Spiel in Verl sei er vor Ort gewesen. Als bei Dynamo ein Kaderplatz frei wurde, "ging es dann relativ schnell".

cke