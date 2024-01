Fußball | Regionalliga Dynamo-Talent Lehmann soll bei Rot-Weiß Erfurt Spielpraxis sammeln Stand: 31.01.2024 16:02 Uhr

Eine Knie-OP hatte den früheren U19-Nationalspieler Paul Lehmann im vergangenen Halbjahr zurückgeworfen. Nun verleiht die SG Dynamo Dresden das Defensivtalent in der Rückrunde zu Rot-Weiß Erfurt.

Paul Lehmann läuft bis Saisonende für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost auf. Dies teilten Lehmanns Stammverein Dynamo Dresden und RWE am Mittwochnachmittag (31. Januar) mit. Der 19-jährige Rechtverteidiger hat im laufenden Spieljahr noch keinen Pflichteinsatz absolvieren können. Zunächst stoppte ihn ein Nasenbruch, kurz darauf eine Operation am Knie.

RWE-Trainer Fabian Gerber (li.) begrüßt Leihspieler Paul Lehmann.

RWE: Erster Winterneuzugang für Gerber-Team

"Nach seiner langen, verletzungsbedingten Pause möchten wir garantieren, dass Paul im Wettbewerb wieder Spielerfahrung sammelt und so auf das gewohnte Leistungsniveau kommt. Als ambitionierter Spieler kann Paul sein Können in Erfurt sehr gut präsentieren", meinte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Der gebürtige Dresdner Lehmann durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Schwarz-Gelben und durfte in der Vorsaison bei drei Kurzeinsätzen erste Drittliga-Luft schnuppern.

Während Sidny Lopes Cabral, Natanas Zebrauskas, Maximilian Pronichev und Samuel Biek die Thüringer in den vergangenen Wochen verlassen hatten, ist Lehmann der erste Neuzugang in diesem Winter für das Team von Cheftrainer Fabian Gerber. "Ich freue mich auf die Fans im Stadion und auf eine gemeinsame geile Zeit", ließ sich Lehmann in der gleichzeitig verschickten RWE-Mitteilung zitieren. Die aktuell auf Rang sechs platzierten Rot-Weißen feierten jüngst mit dem 2:0 über Energie Cottbus einen gelungenen Jahresauftakt und gastieren an diesem Freitagabend bei der BSG Chemie Leipzig (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

red