Fußball | 3. Liga Dynamo-Offensivmann Batista Meier wechselt nach Zürich Stand: 02.02.2024 17:46 Uhr

Aus der dritten Liga in die Super League - Oliver Batista Meier versucht sein Glück beim Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich. Der Stürmer der SG Dynamo Dresden war zuletzt nach Verl ausgeliehen, wo er überragte.

Die Reise des Oliver Batista Meier geht weiter. Der bei der SG Dynamo Dresden unter Vertrag stehende Offensivmann wechselt bis Sommer 2024 zum Grasshopper Club Zürich. Der Schweizer Super-League-Klub besitzt dann eine Kaufoption für den 22-Jährigen, die bei rund einer halben Million Euro liegen soll. Zuletzt hatte Batista Meier bei seiner Leihstation in Verl einen starken Eindruck hinterlassen, in 32 Spielen saisonübergreifend zehn Tore und elf Vorlagen beigesteuert. In der Winterpause hatten die Schwarz-Gelben den Stürmer nach Dresden zurückbeordert, die Leihe vorzeitig beendet. Bei der SGD, wo er seit Januar 2022 unter Vertrag steht, war Batista Meier aber keine Option, da er nicht ins Spielsystem von Cheftrainer Markus Anfang passt.

Becker: "Hat sich sehr professionell verhalten"

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker begründet die jetzige Entscheidung so: „Wir sind offen damit umgegangen, dass wir gemeinsam mit ihm prüfen, was sowohl für den Spieler als auch für den Verein die bestmögliche Lösung sein kann. Oli hat sich seit seiner Rückkehr sehr professionell verhalten und gut trainiert, um an das Leistungsniveau der Hinrunde zu kommen. Wir hoffen er kann in Zürich seine Entwicklung fortsetzen und wünschen ihm alles Gute.“

red/pm