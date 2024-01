Fußball | 3. Liga Dynamo kann in Dortmund Tabellenspitze zurückerobern Stand: 28.01.2024 11:25 Uhr

Die 3. Liga nimmt 2024 Fahrt auf. Am Sonntag steigt der Abschluss einer englischen Woche. Dynamo Dresden muss gegen Borussia Dortmund II ran, kann zurück auf Rang eins klettern. Doch Markus Anfang muss auf einen Leistungsträger verzichten.

Nachdem der Hallesche FC bereits am Freitagabend gegen die Waldhof-Buben gefordert war und eine bittere 1:4-Niederlage einstecken musste, gab es für den FC Erzgebirge Aue am Sonnabend (27. Januar) einen 2:0-Sieg gegen den VfB Lübeck. Dynamo Dresden kann gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund am Sonntag (28. Januar, 19:30 live im Ticker und Audiostream in der SpiO-App) die Tabellenspitze zurückerobern.

Sonntag: Dynamo Dresden gegen "Wundertüte" Dortmund gefordert

Für die SG Dynamo Dresden sieht es momentan rosig aus. Als Tabellenzweiter (46 Punkte) hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang (Stand: Freitagnachmittag), das angestrebte Ziel Aufstieg nimmt Formen an. Nachdem Sieg des ärgsten Konkurrenten Jahn Regensburg am Samstag, liegt die SGD drei Zähler hinter dem Platz an der Sonne, hat aber das bessere Torverhältnis. Zuletzt überzeugten die Schwarz-Gelben mit einem 2:0-Erfolg in Mannheim. Die nächste Aufgabe steht BVB II an, die mit 32 Punkten auf einem soliden neunten Tabellenplatz steht.

Dynamo-Trainer Markus Anfang hat Dortmund II genau studiert.

SGD-Chefcoach Anfang war nach der Mannheim-Partie gleich in der "Gegend" geblieben und hatte die Chance genutzt, den kommenden Gegner in der Begegnung gegen den SSV Jahn Regensburg zu beobachten. Dortmund II gab sich keine Blöße und hievte Dynamo mit einem 1:0 vorübergehend an die Tabellenspitze.

Anfang: "Jeder von uns muss wissen, was da auf uns zukommt"

"Man sieht, dass es eine Mannschaft ist, die technisch guten Fußball spielt und mit besonders viel Geschwindigkeit im vorderen Bereich ausgestattet ist. Sie haben Regensburg geschlagen, und das nicht einmal unverdient“ sagte Anfang in der Pressekonferenz. "Jeder von uns muss wissen, was da auf uns zukommt. Ohne allerdings zu wissen, welcher Kader anrückt. Das ist immer eine Überraschung."

Gelbsperre für Zimmerschied

Personell muss Anfang neben den Langzeitverletzten auch auf den gelbgesperrten Tom Zimmerschied verzichten. Zudem ist an einen Einsatz von Oliver Batista Meier oder Jonas Oehmichen noch nicht zu denken.

red