Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden: Zwei neue Co-Trainer für Chefcoach Thomas Stamm

Dynamos neuer Chefcoach Thomas Stamm stellt auch sein Trainerteam neu auf. Dafür bringt er einen Videoanalysten aus Freiburg mit.

Cheftrainer Thomas Stamm wird mit zwei neuen Co-Trainern in die neue Drittliga-Saison gehen. Das teilte die SGD am Freitag (7. Juni 2024) mit.

Der 41 Jahre alte Schweizer, der vor kurzem die Nachfolge des im April von seinen Aufgaben entbundenen Markus Anfang antrat, setzt künftig auf Manuel Klökler, der vom Schweizer Erstligisten Servette FC an die Elbe wechselt. Zuvor war der 49-Jährige, der eine über 20-jährige Erfahrung auf verschiedenen Trainerpositionen zurückblicken kann, für den FC Luzern, den 1. FC Nürnberg, den FC Aarau und für den japanischen Rekordmeister Kashima Antlers als Assistent tätig.

Vochatzer folgt Stamm aus dem Breisgau

Ebenfalls neu im Trainerteam ist Valentin Vochatzer, der zuletzt schon unter Stamm beim SC Freiburg II arbeitete. Der 29-Jährige wird bei Dynamo neben den Aufgaben als Co-Trainer auch den Bereich der Spielanalyse abdecken. Vochatzer war auch schon bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in diesem Bereich tätig.

Was die Besetzung der vakanten Posten für die bisherigen Assistenz-Trainer Heiko Scholz und Matthias Grahé bedeutet, ist noch offen. Dazu will die SGD in naher Zukunft etwas preisgeben. Scholz hatte in der Endphase der Saison immer wieder davon gesprochen, dass er hofft, nach dem Urlaub einen weiteren Vertrag unterschreiben zu können.

